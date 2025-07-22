SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AI Indices Scalper
Ho Tuan Thang

AI Indices Scalper

Ho Tuan Thang
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 54%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
99
Profit Trade:
57 (57.57%)
Loss Trade:
42 (42.42%)
Best Trade:
70.10 USD
Worst Trade:
-48.70 USD
Profitto lordo:
1 148.60 USD (114 842 pips)
Perdita lorda:
-1 130.59 USD (112 457 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (68.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
137.00 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
5.35%
Massimo carico di deposito:
38.16%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
0.09
Long Trade:
61 (61.62%)
Short Trade:
38 (38.38%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
20.15 USD
Perdita media:
-26.92 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-159.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-159.40 USD (6)
Crescita mensile:
-13.96%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.25 USD
Massimale:
194.10 USD (47.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.70% (52.10 USD)
Per equità:
3.31% (27.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC 99
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC 2.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +70.10 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +68.65 USD
Massima perdita consecutiva: -159.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 08:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 17:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 13:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 11:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 14:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 09:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AI Indices Scalper
999USD al mese
54%
0
0
USD
719
USD
16
100%
99
57%
5%
1.01
0.18
USD
24%
1:500
Copia

