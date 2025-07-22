SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ALEX AlgoTrader Active
Oleksandr Kryntsyglov

ALEX AlgoTrader Active

Oleksandr Kryntsyglov
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
1 / 7K USD
Copia per 53 USD al mese
crescita dal 2025 116%
Weltrade-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
106
Profit Trade:
91 (85.84%)
Loss Trade:
15 (14.15%)
Best Trade:
105.64 USD
Worst Trade:
-35.24 USD
Profitto lordo:
1 830.99 USD (38 315 pips)
Perdita lorda:
-139.81 USD (3 530 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (69.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
538.90 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
108.18%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
47.99
Long Trade:
52 (49.06%)
Short Trade:
54 (50.94%)
Fattore di profitto:
13.10
Profitto previsto:
15.95 USD
Profitto medio:
20.12 USD
Perdita media:
-9.32 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-31.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.24 USD (1)
Crescita mensile:
32.91%
Previsione annuale:
399.28%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
35.24 USD (1.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.93% (35.24 USD)
Per equità:
46.74% (1 256.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 11
GBPUSD 11
EURUSD 10
GBPCAD 7
EURNZD 6
AUDUSD 6
EURJPY 5
NZDUSD 5
EURCAD 4
USDJPY 4
GBPAUD 4
EURCHF 3
EURAUD 3
USDCAD 3
CHFJPY 3
EURGBP 3
GBPNZD 3
NZDJPY 3
GBPJPY 2
CADJPY 2
NZDCAD 2
GBPCHF 1
CADCHF 1
AUDCAD 1
AUDNZD 1
AUDCHF 1
AUDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 235
GBPUSD 111
EURUSD 225
GBPCAD 57
EURNZD 115
AUDUSD 130
EURJPY 62
NZDUSD 175
EURCAD 51
USDJPY 27
GBPAUD 95
EURCHF 30
EURAUD 27
USDCAD -22
CHFJPY 7
EURGBP 5
GBPNZD 48
NZDJPY 116
GBPJPY 5
CADJPY 5
NZDCAD 40
GBPCHF 4
CADCHF -6
AUDCAD 17
AUDNZD 14
AUDCHF 80
AUDJPY 38
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 4.2K
GBPUSD 2.2K
EURUSD 4.1K
GBPCAD 2.2K
EURNZD 2.7K
AUDUSD 2.4K
EURJPY 2.2K
NZDUSD 1.4K
EURCAD 1.6K
USDJPY 582
GBPAUD 1.9K
EURCHF 1.2K
EURAUD 1.1K
USDCAD 310
CHFJPY 1K
EURGBP 123
GBPNZD 1.2K
NZDJPY 987
GBPJPY 698
CADJPY 698
NZDCAD 798
GBPCHF 349
CADCHF -484
AUDCAD 400
AUDNZD 235
AUDCHF 254
AUDJPY 500
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +105.64 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +69.90 USD
Massima perdita consecutiva: -31.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PacificUnionLLC-Live 3
0.00 × 2
IndigoDMA-Live
0.00 × 3
JAFX-Real
0.00 × 43
TMGM.TradeMax-Live5
0.00 × 37
SGTMarkets-Live
0.00 × 3
FPMarkets-Live4
0.00 × 6
NordFX-Real5
0.00 × 1
JMFinancial2-Live
0.00 × 12
AbsoluteProfitEX-Primary
0.00 × 6
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.00 × 8
Exness-Real25
0.00 × 20
XMUK-Real 6
0.00 × 56
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 25
RVForex-Live
0.00 × 1
USGVU-Live-Europe
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 195
FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
FinsaPty-LiveBravo
0.00 × 1
LMAX-LiveUK
0.00 × 4
ICMCapitalVC-LIVE2
0.00 × 41
LMAXMU-LIVE
0.00 × 123
RVForex-Demo
0.00 × 32
CoreSpreads-LiveBravo
0.00 × 43
AFXCapital-Real
0.00 × 17
1067 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

This is a multi-currency automated strategy that simultaneously operates across 28 currency pairs — including both major and cross pairs. The algorithm analyzes the market on three key timeframes: M30, H1, and H4, allowing it to achieve high entry accuracy in both trending and corrective market conditions.

⚙️ Key Advantages:

28 Currency Pairs (Majors + Minors)
→ Ensures broad risk diversification and consistent performance regardless of market phase.

Combined Timeframe Analysis (M30, H1, H4)
→ Every trade is filtered through a multi-stage validation system — higher timeframes define the market direction, while lower ones provide precise entries.

Signal Logic Based on Indicators
→ The algorithm uses a combination of signals from proven indicators, including:

  • Trend filters

  • Overbought/Oversold zones

  • Volatility and momentum metrics

🧠 Result

The system provides stable entries with an optimal risk-to-reward ratio.


Non ci sono recensioni
2025.09.19 16:14
No swaps are charged
2025.09.19 16:14
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 02:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 18:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 04:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 09:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 08:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 21:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 18:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ALEX AlgoTrader Active
53USD al mese
116%
1
7K
USD
3.2K
USD
16
98%
106
85%
100%
13.09
15.95
USD
47%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.