Segnali / MetaTrader 4 / Lasha
Wen Quan Liao

Lasha

Wen Quan Liao
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 163%
GMI-Live12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
789
Profit Trade:
356 (45.12%)
Loss Trade:
433 (54.88%)
Best Trade:
520.32 USD
Worst Trade:
-464.00 USD
Profitto lordo:
13 952.13 USD (258 727 pips)
Perdita lorda:
-11 489.06 USD (299 715 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (144.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
524.26 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
69.32%
Massimo carico di deposito:
27.10%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
190
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.44
Long Trade:
400 (50.70%)
Short Trade:
389 (49.30%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
3.12 USD
Profitto medio:
39.19 USD
Perdita media:
-26.53 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-477.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-477.62 USD (7)
Crescita mensile:
29.75%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
359.74 USD
Massimale:
1 008.21 USD (26.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.94% (724.41 USD)
Per equità:
25.51% (422.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 789
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -41K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +520.32 USD
Worst Trade: -464 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +144.30 USD
Massima perdita consecutiva: -477.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GMI-Live12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

