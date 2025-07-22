SegnaliSezioni
Jerry Peter Amin

AlphaTreeV1_jpeterai

Jerry Peter Amin
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -26%
IG-LIVE
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
229
Profit Trade:
98 (42.79%)
Loss Trade:
131 (57.21%)
Best Trade:
34.29 USD
Worst Trade:
-41.64 USD
Profitto lordo:
566.72 USD (14 748 pips)
Perdita lorda:
-823.11 USD (19 436 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (85.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.93 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
35.99%
Massimo carico di deposito:
96.93%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
132 (57.64%)
Short Trade:
97 (42.36%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-1.12 USD
Profitto medio:
5.78 USD
Perdita media:
-6.28 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-108.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-109.81 USD (5)
Crescita mensile:
-17.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
289.36 USD
Massimale:
289.36 USD (28.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.91% (289.36 USD)
Per equità:
7.99% (77.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.FX 91
GBPUSD.FX 39
USDCHF.FX 27
AUDUSD.FX 27
USDCAD.FX 23
EURUSD.FX 22
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.FX 28
GBPUSD.FX -86
USDCHF.FX 37
AUDUSD.FX -93
USDCAD.FX -30
EURUSD.FX -112
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.FX 667
GBPUSD.FX -2.1K
USDCHF.FX 706
AUDUSD.FX -1.1K
USDCAD.FX -338
EURUSD.FX -2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.29 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +85.93 USD
Massima perdita consecutiva: -108.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IG-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

At JPeter.ai, we harness cutting-edge AI to bring institutional-level trading to everyone—bridging the gap between retail and professional traders in the foreign exchange (Forex) market.


Key Features:
🔹 Institutional-grade trading for all—no experience required.
🔹 Smart money management ensures sustainable, low-risk trading.
🔹 Your subscription gives you access to our proprietary AlphaTree trading algorithm, allowing you to diversify your trading strategy.
🔹 Seamlessly replicate our trades in your account.


Non ci sono recensioni
2025.08.12 01:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.10 23:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 14:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 16:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.25 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 08:12
Share of trading days is too low
2025.07.23 08:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 07:12
Share of trading days is too low
2025.07.23 07:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 02:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 00:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 00:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 00:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.22 00:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.22 00:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.22 00:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 22 days
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.