- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
18 (42.85%)
Loss Trade:
24 (57.14%)
Best Trade:
5.77 USD
Worst Trade:
-3.80 USD
Profitto lordo:
12.42 USD (6 335 pips)
Perdita lorda:
-28.96 USD (11 633 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.01 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
40.90%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.64
Long Trade:
20 (47.62%)
Short Trade:
22 (52.38%)
Fattore di profitto:
0.43
Profitto previsto:
-0.39 USD
Profitto medio:
0.69 USD
Perdita media:
-1.21 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-9.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.90 USD (8)
Crescita mensile:
-10.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.28 USD
Massimale:
25.71 USD (24.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.73% (22.96 USD)
Per equità:
13.24% (10.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|16
|USDJPY
|13
|EURUSD
|11
|EURGBP
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|-16
|USDJPY
|-1
|EURUSD
|0
|EURGBP
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|-5.1K
|USDJPY
|-219
|EURUSD
|-156
|EURGBP
|215
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.77 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1.14 USD
Massima perdita consecutiva: -9.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Trading.comMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Trading.comMarkets-MT5
|1.80 × 5
These signals are generated by a proprietary AI framework purpose-built for forex, integrating deep neural networks with structural market analysis across multiple timeframes. Trained on extensive historical and streaming data, the system models non-linear dynamics and evolving market regimes to surface statistically high-confidence trade setups. The result is an adaptive, multi-horizon signal engine engineered to convert complex data flows into precise, execution-ready insights.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
-17%
0
0
USD
USD
81
USD
USD
9
100%
42
42%
100%
0.42
-0.39
USD
USD
22%
1:1