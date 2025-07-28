SegnaliSezioni
Jiri Balcar

CorAiFx m10

Jiri Balcar
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 -17%
Trading.comMarkets-MT5
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
18 (42.85%)
Loss Trade:
24 (57.14%)
Best Trade:
5.77 USD
Worst Trade:
-3.80 USD
Profitto lordo:
12.42 USD (6 335 pips)
Perdita lorda:
-28.96 USD (11 633 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.01 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
40.90%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.64
Long Trade:
20 (47.62%)
Short Trade:
22 (52.38%)
Fattore di profitto:
0.43
Profitto previsto:
-0.39 USD
Profitto medio:
0.69 USD
Perdita media:
-1.21 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-9.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.90 USD (8)
Crescita mensile:
-10.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.28 USD
Massimale:
25.71 USD (24.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.73% (22.96 USD)
Per equità:
13.24% (10.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 16
USDJPY 13
EURUSD 11
EURGBP 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD -16
USDJPY -1
EURUSD 0
EURGBP 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD -5.1K
USDJPY -219
EURUSD -156
EURGBP 215
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.77 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1.14 USD
Massima perdita consecutiva: -9.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Trading.comMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Trading.comMarkets-MT5
1.80 × 5
These signals are generated by a proprietary AI framework purpose-built for forex, integrating deep neural networks with structural market analysis across multiple timeframes. Trained on extensive historical and streaming data, the system models non-linear dynamics and evolving market regimes to surface statistically high-confidence trade setups. The result is an adaptive, multi-horizon signal engine engineered to convert complex data flows into precise, execution-ready insights.


Non ci sono recensioni
2025.09.22 14:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 12:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 22:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 02:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 14:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 10:20
Share of trading days is too low
2025.07.28 10:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.28 10:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.22 10:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 10:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 10:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 00:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.22 00:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.22 00:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
