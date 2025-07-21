SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / IC 28CCY 84700
Wai Him Leung

IC 28CCY 84700

Wai Him Leung
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -66%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
359
Profit Trade:
252 (70.19%)
Loss Trade:
107 (29.81%)
Best Trade:
2 420.90 USD
Worst Trade:
-2 150.03 USD
Profitto lordo:
11 307.24 USD (59 410 pips)
Perdita lorda:
-12 902.31 USD (93 515 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (648.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 792.98 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
99.08%
Massimo carico di deposito:
49.47%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
190 (52.92%)
Short Trade:
169 (47.08%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-4.44 USD
Profitto medio:
44.87 USD
Perdita media:
-120.58 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-2 262.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 402.62 USD (3)
Crescita mensile:
16.23%
Previsione annuale:
196.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 018.19 USD
Massimale:
5 085.37 USD (71.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.07% (4 322.74 USD)
Per equità:
71.26% (4 490.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 52
GBPJPY 29
EURUSD 26
GBPCHF 23
AUDUSD 23
EURJPY 23
USDJPY 22
EURCAD 20
AUDCHF 20
AUDCAD 16
CADCHF 16
GBPAUD 12
USDCAD 11
USDCHF 11
EURCHF 11
GBPCAD 9
GBPUSD 9
EURGBP 7
CADJPY 7
EURNZD 4
NZDUSD 3
GBPNZD 2
NZDJPY 1
AUDJPY 1
NZDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 1.1K
GBPJPY 164
EURUSD 534
GBPCHF 112
AUDUSD 45
EURJPY 129
USDJPY 9
EURCAD -704
AUDCHF 91
AUDCAD 32
CADCHF 61
GBPAUD -365
USDCAD 63
USDCHF 57
EURCHF 37
GBPCAD 119
GBPUSD -3.4K
EURGBP 26
CADJPY 179
EURNZD 32
NZDUSD 42
GBPNZD 18
NZDJPY 2
AUDJPY 0
NZDCHF 9
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 3.1K
GBPJPY -23K
EURUSD 989
GBPCHF 461
AUDUSD -667
EURJPY -1.6K
USDJPY -5.4K
EURCAD -4.5K
AUDCHF 767
AUDCAD -172
CADCHF 520
GBPAUD -5.1K
USDCAD 876
USDCHF 352
EURCHF 133
GBPCAD 39
GBPUSD -8.6K
EURGBP 3
CADJPY 2.8K
EURNZD 1.7K
NZDUSD 759
GBPNZD 1.2K
NZDJPY 315
AUDJPY -25
NZDCHF 396
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 420.90 USD
Worst Trade: -2 150 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +648.21 USD
Massima perdita consecutiva: -2 262.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.35 × 17
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.40 × 30
FPMarkets-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live05
0.58 × 111
ICMarketsSC-Live24
0.61 × 28
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.78 × 385
ICMarketsSC-Live16
0.79 × 1052
ICMarketsSC-Live08
0.81 × 16
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 423
ICMarketsSC-Live26
0.97 × 732
ICMarketsSC-Live23
0.98 × 12303
ICMarketsSC-Live25
0.99 × 4845
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 664
85 più
Non ci sono recensioni
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 11:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 07:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 07:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 12:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 03:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 18:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 21:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 13:04
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 09:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 00:39
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 22:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
