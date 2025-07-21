- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
336
Profit Trade:
226 (67.26%)
Loss Trade:
110 (32.74%)
Best Trade:
618.94 USD
Worst Trade:
-1 713.43 USD
Profitto lordo:
6 094.89 USD (74 390 pips)
Perdita lorda:
-7 503.48 USD (97 051 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (357.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
981.32 USD (15)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
98.61%
Massimo carico di deposito:
36.95%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
180 (53.57%)
Short Trade:
156 (46.43%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-4.19 USD
Profitto medio:
26.97 USD
Perdita media:
-68.21 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 152.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 691.61 USD (6)
Crescita mensile:
38.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 882.93 USD
Massimale:
4 721.28 USD (80.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.08% (4 721.28 USD)
Per equità:
73.09% (3 952.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|46
|GBPAUD
|25
|GBPCHF
|22
|GBPCAD
|21
|AUDCAD
|21
|USDCAD
|20
|EURCAD
|19
|EURNZD
|16
|AUDUSD
|15
|AUDCHF
|15
|USDCHF
|14
|CADCHF
|13
|EURGBP
|13
|CHFJPY
|12
|AUDJPY
|11
|NZDCAD
|11
|GBPJPY
|9
|EURCHF
|8
|EURUSD
|7
|AUDNZD
|6
|NZDUSD
|5
|GBPUSD
|5
|GBPNZD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|62
|GBPAUD
|-862
|GBPCHF
|184
|GBPCAD
|122
|AUDCAD
|357
|USDCAD
|-6
|EURCAD
|-635
|EURNZD
|-52
|AUDUSD
|-12
|AUDCHF
|83
|USDCHF
|248
|CADCHF
|289
|EURGBP
|464
|CHFJPY
|88
|AUDJPY
|153
|NZDCAD
|55
|GBPJPY
|644
|EURCHF
|29
|EURUSD
|57
|AUDNZD
|27
|NZDUSD
|12
|GBPUSD
|-2.7K
|GBPNZD
|20
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|-17K
|GBPAUD
|-21K
|GBPCHF
|2.8K
|GBPCAD
|1.6K
|AUDCAD
|2.7K
|USDCAD
|-2K
|EURCAD
|-5.7K
|EURNZD
|-2.3K
|AUDUSD
|-1.7K
|AUDCHF
|747
|USDCHF
|1.5K
|CADCHF
|2.5K
|EURGBP
|1.4K
|CHFJPY
|6K
|AUDJPY
|7K
|NZDCAD
|-2.2K
|GBPJPY
|5.9K
|EURCHF
|218
|EURUSD
|608
|AUDNZD
|2.8K
|NZDUSD
|444
|GBPUSD
|-7.3K
|GBPNZD
|1.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +618.94 USD
Worst Trade: -1 713 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +357.39 USD
Massima perdita consecutiva: -1 152.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.38 × 24
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.44 × 27
|
ICMarketsSC-Live24
|0.56 × 27
|
ICMarketsSC-Live05
|0.61 × 171
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarketsSC-Live32
|0.71 × 24
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 20
|
ICMarketsSC-Live18
|0.76 × 386
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live16
|0.82 × 884
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.95 × 725
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 453
|
ICMarketsSC-Live23
|0.99 × 12574
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 4904
|
ICMarketsSC-Live03
|1.07 × 2582
