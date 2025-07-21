SegnaliSezioni
Wai Him Leung

IC 28CCY 87014

Wai Him Leung
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -54%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
336
Profit Trade:
226 (67.26%)
Loss Trade:
110 (32.74%)
Best Trade:
618.94 USD
Worst Trade:
-1 713.43 USD
Profitto lordo:
6 094.89 USD (74 390 pips)
Perdita lorda:
-7 503.48 USD (97 051 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (357.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
981.32 USD (15)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
98.61%
Massimo carico di deposito:
36.95%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
180 (53.57%)
Short Trade:
156 (46.43%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-4.19 USD
Profitto medio:
26.97 USD
Perdita media:
-68.21 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 152.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 691.61 USD (6)
Crescita mensile:
38.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 882.93 USD
Massimale:
4 721.28 USD (80.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.08% (4 721.28 USD)
Per equità:
73.09% (3 952.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 46
GBPAUD 25
GBPCHF 22
GBPCAD 21
AUDCAD 21
USDCAD 20
EURCAD 19
EURNZD 16
AUDUSD 15
AUDCHF 15
USDCHF 14
CADCHF 13
EURGBP 13
CHFJPY 12
AUDJPY 11
NZDCAD 11
GBPJPY 9
EURCHF 8
EURUSD 7
AUDNZD 6
NZDUSD 5
GBPUSD 5
GBPNZD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 62
GBPAUD -862
GBPCHF 184
GBPCAD 122
AUDCAD 357
USDCAD -6
EURCAD -635
EURNZD -52
AUDUSD -12
AUDCHF 83
USDCHF 248
CADCHF 289
EURGBP 464
CHFJPY 88
AUDJPY 153
NZDCAD 55
GBPJPY 644
EURCHF 29
EURUSD 57
AUDNZD 27
NZDUSD 12
GBPUSD -2.7K
GBPNZD 20
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD -17K
GBPAUD -21K
GBPCHF 2.8K
GBPCAD 1.6K
AUDCAD 2.7K
USDCAD -2K
EURCAD -5.7K
EURNZD -2.3K
AUDUSD -1.7K
AUDCHF 747
USDCHF 1.5K
CADCHF 2.5K
EURGBP 1.4K
CHFJPY 6K
AUDJPY 7K
NZDCAD -2.2K
GBPJPY 5.9K
EURCHF 218
EURUSD 608
AUDNZD 2.8K
NZDUSD 444
GBPUSD -7.3K
GBPNZD 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +618.94 USD
Worst Trade: -1 713 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +357.39 USD
Massima perdita consecutiva: -1 152.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.44 × 27
ICMarketsSC-Live24
0.56 × 27
ICMarketsSC-Live05
0.61 × 171
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 24
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.76 × 386
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 884
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.95 × 725
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 12574
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4904
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2582
85 più
Non ci sono recensioni
2025.09.23 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 18:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 05:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.07.30 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 13:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.28 17:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 14:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
