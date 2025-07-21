SegnaliSezioni
Wai Him Leung

IC 28CCY 87013

Wai Him Leung
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -55%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
330
Profit Trade:
259 (78.48%)
Loss Trade:
71 (21.52%)
Best Trade:
400.02 USD
Worst Trade:
-2 178.03 USD
Profitto lordo:
5 829.86 USD (75 465 pips)
Perdita lorda:
-5 156.88 USD (31 530 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (323.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
583.16 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
93.51%
Massimo carico di deposito:
26.48%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
154 (46.67%)
Short Trade:
176 (53.33%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
2.04 USD
Profitto medio:
22.51 USD
Perdita media:
-72.63 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-162.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 889.97 USD (5)
Crescita mensile:
50.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 480.92 USD
Massimale:
4 322.93 USD (63.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.53% (4 322.93 USD)
Per equità:
71.63% (4 491.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCHF 29
EURAUD 25
EURUSD 20
EURCHF 19
GBPUSD 19
AUDCHF 18
GBPCAD 18
EURCAD 17
CADCHF 17
AUDCAD 16
USDCHF 15
USDCAD 14
AUDJPY 11
AUDUSD 10
GBPNZD 10
USDJPY 10
NZDCAD 10
EURGBP 9
GBPJPY 9
NZDJPY 8
EURNZD 7
GBPAUD 5
CADJPY 5
AUDNZD 4
CHFJPY 4
NZDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCHF 259
EURAUD 425
EURUSD 300
EURCHF 96
GBPUSD -3.3K
AUDCHF 101
GBPCAD 285
EURCAD -461
CADCHF 193
AUDCAD 63
USDCHF 99
USDCAD 168
AUDJPY 431
AUDUSD 170
GBPNZD 253
USDJPY 354
NZDCAD 373
EURGBP 62
GBPJPY 201
NZDJPY 246
EURNZD 63
GBPAUD 35
CADJPY 118
AUDNZD 40
CHFJPY 72
NZDCHF 9
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCHF 2.5K
EURAUD 7K
EURUSD 1.7K
EURCHF 1.2K
GBPUSD -6.8K
AUDCHF 842
GBPCAD 5.5K
EURCAD -3.7K
CADCHF 2.8K
AUDCAD 1.2K
USDCHF 1.3K
USDCAD 3.1K
AUDJPY -2.6K
AUDUSD 755
GBPNZD 3.1K
USDJPY 4.2K
NZDCAD 1K
EURGBP 462
GBPJPY 5.5K
NZDJPY -55
EURNZD 4.1K
GBPAUD 2.4K
CADJPY 2.5K
AUDNZD 2.7K
CHFJPY 3.2K
NZDCHF 414
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +400.02 USD
Worst Trade: -2 178 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +323.27 USD
Massima perdita consecutiva: -162.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.23 × 30
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live05
0.59 × 172
ICMarketsSC-Live24
0.60 × 30
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 24
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.76 × 354
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 885
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 731
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 12594
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4911
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2579
FPMarkets-Live
1.13 × 8
86 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 17:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 03:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 19:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 06:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.07.30 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 07:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.28 16:27
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 08:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 14:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
