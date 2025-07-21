SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / IC 28CCY 86993
Wai Him Leung

IC 28CCY 86993

Wai Him Leung
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 34%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
351
Profit Trade:
259 (73.78%)
Loss Trade:
92 (26.21%)
Best Trade:
225.73 USD
Worst Trade:
-533.80 USD
Profitto lordo:
5 222.01 USD (83 753 pips)
Perdita lorda:
-3 302.08 USD (65 793 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (793.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
935.06 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
98.25%
Massimo carico di deposito:
14.53%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.15
Long Trade:
203 (57.83%)
Short Trade:
148 (42.17%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
5.47 USD
Profitto medio:
20.16 USD
Perdita media:
-35.89 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-426.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-935.49 USD (3)
Crescita mensile:
34.89%
Previsione annuale:
423.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
463.83 USD
Massimale:
1 670.94 USD (26.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.46% (1 506.79 USD)
Per equità:
32.74% (1 779.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 45
GBPCHF 23
GBPAUD 23
GBPCAD 21
AUDUSD 21
CADCHF 20
AUDCAD 19
USDCAD 18
EURCAD 15
USDCHF 15
EURGBP 14
GBPUSD 13
EURCHF 12
AUDCHF 12
AUDJPY 11
GBPJPY 11
CHFJPY 10
EURNZD 9
NZDUSD 9
NZDCAD 9
AUDNZD 5
EURUSD 5
CADJPY 5
USDJPY 3
GBPNZD 2
NZDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 5
GBPCHF 161
GBPAUD -461
GBPCAD 261
AUDUSD 99
CADCHF 317
AUDCAD 339
USDCAD 14
EURCAD -708
USDCHF 255
EURGBP 341
GBPUSD 67
EURCHF 32
AUDCHF 54
AUDJPY 148
GBPJPY 502
CHFJPY 116
EURNZD 78
NZDUSD -13
NZDCAD 56
AUDNZD 34
EURUSD 27
CADJPY 115
USDJPY 52
GBPNZD 19
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD -5.7K
GBPCHF 5.1K
GBPAUD -18K
GBPCAD 4.1K
AUDUSD -262
CADCHF 4K
AUDCAD 3.6K
USDCAD -1.6K
EURCAD -5.5K
USDCHF 2K
EURGBP 686
GBPUSD 1.3K
EURCHF 1K
AUDCHF 504
AUDJPY 6.2K
GBPJPY 4.2K
CHFJPY 5.6K
EURNZD 4.9K
NZDUSD -1.7K
NZDCAD -1.9K
AUDNZD 2.8K
EURUSD 267
CADJPY 2.4K
USDJPY 2K
GBPNZD 1.3K
NZDCHF 391
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +225.73 USD
Worst Trade: -534 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +793.59 USD
Massima perdita consecutiva: -426.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.36 × 33
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live24
0.60 × 30
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 173
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 24
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.76 × 386
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 885
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 730
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 12607
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4918
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2583
FPMarkets-Live
1.13 × 8
86 più
Non ci sono recensioni
2025.09.05 20:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 21:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 05:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.07.25 20:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 07:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 01:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 21:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 18:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 14:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
