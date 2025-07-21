- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
238
Profit Trade:
197 (82.77%)
Loss Trade:
41 (17.23%)
Best Trade:
267.57 USD
Worst Trade:
-534.08 USD
Profitto lordo:
4 333.35 USD (44 615 pips)
Perdita lorda:
-1 520.43 USD (12 959 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (885.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
885.20 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
98.09%
Massimo carico di deposito:
14.97%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.01
Long Trade:
118 (49.58%)
Short Trade:
120 (50.42%)
Fattore di profitto:
2.85
Profitto previsto:
11.82 USD
Profitto medio:
22.00 USD
Perdita media:
-37.08 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-935.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-935.54 USD (3)
Crescita mensile:
34.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.51 USD
Massimale:
935.54 USD (14.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.92% (935.54 USD)
Per equità:
33.32% (1 769.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|22
|GBPCHF
|20
|GBPCAD
|19
|EURCAD
|16
|AUDCAD
|16
|EURGBP
|15
|GBPUSD
|15
|AUDCHF
|15
|EURCHF
|14
|CADCHF
|14
|USDCHF
|13
|EURUSD
|12
|AUDUSD
|12
|GBPJPY
|11
|USDCAD
|5
|EURNZD
|5
|CADJPY
|5
|USDJPY
|3
|GBPNZD
|2
|AUDNZD
|2
|NZDCAD
|1
|NZDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|750
|GBPCHF
|133
|GBPCAD
|241
|EURCAD
|-788
|AUDCAD
|309
|EURGBP
|432
|GBPUSD
|164
|AUDCHF
|56
|EURCHF
|87
|CADCHF
|277
|USDCHF
|53
|EURUSD
|114
|AUDUSD
|192
|GBPJPY
|505
|USDCAD
|21
|EURNZD
|45
|CADJPY
|117
|USDJPY
|55
|GBPNZD
|19
|AUDNZD
|22
|NZDCAD
|2
|NZDCHF
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|9.1K
|GBPCHF
|1.1K
|GBPCAD
|2.4K
|EURCAD
|-7K
|AUDCAD
|3K
|EURGBP
|1.1K
|GBPUSD
|1.2K
|AUDCHF
|526
|EURCHF
|534
|CADCHF
|2.4K
|USDCHF
|279
|EURUSD
|920
|AUDUSD
|1.1K
|GBPJPY
|4.3K
|USDCAD
|303
|EURNZD
|2.4K
|CADJPY
|2.5K
|USDJPY
|2.1K
|GBPNZD
|1.3K
|AUDNZD
|1.5K
|NZDCAD
|170
|NZDCHF
|391
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +267.57 USD
Worst Trade: -534 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +885.20 USD
Massima perdita consecutiva: -935.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 8
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
Exness-Real3
|0.20 × 15
|
ICMarketsSC-Live02
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live05
|0.31 × 13
|
ICMarketsSC-Live27
|0.35 × 210
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live24
|0.88 × 953
|
ICMarketsSC-Live25
|1.09 × 1092
|
ICMarketsSC-Live18
|1.21 × 119
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live23
|1.41 × 333
|
ICMarketsSC-Live14
|1.42 × 399
|
ICMarketsSC-Live07
|1.57 × 345
|
Exness-Real17
|1.66 × 76
|
OrbexGlobal-Live
|1.85 × 67
