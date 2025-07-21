SegnaliSezioni
Wai Him Leung

IC 28CCY 60231

Wai Him Leung
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 64%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
238
Profit Trade:
197 (82.77%)
Loss Trade:
41 (17.23%)
Best Trade:
267.57 USD
Worst Trade:
-534.08 USD
Profitto lordo:
4 333.35 USD (44 615 pips)
Perdita lorda:
-1 520.43 USD (12 959 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (885.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
885.20 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
98.09%
Massimo carico di deposito:
14.97%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.01
Long Trade:
118 (49.58%)
Short Trade:
120 (50.42%)
Fattore di profitto:
2.85
Profitto previsto:
11.82 USD
Profitto medio:
22.00 USD
Perdita media:
-37.08 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-935.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-935.54 USD (3)
Crescita mensile:
34.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.51 USD
Massimale:
935.54 USD (14.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.92% (935.54 USD)
Per equità:
33.32% (1 769.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 22
GBPCHF 20
GBPCAD 19
EURCAD 16
AUDCAD 16
EURGBP 15
GBPUSD 15
AUDCHF 15
EURCHF 14
CADCHF 14
USDCHF 13
EURUSD 12
AUDUSD 12
GBPJPY 11
USDCAD 5
EURNZD 5
CADJPY 5
USDJPY 3
GBPNZD 2
AUDNZD 2
NZDCAD 1
NZDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 750
GBPCHF 133
GBPCAD 241
EURCAD -788
AUDCAD 309
EURGBP 432
GBPUSD 164
AUDCHF 56
EURCHF 87
CADCHF 277
USDCHF 53
EURUSD 114
AUDUSD 192
GBPJPY 505
USDCAD 21
EURNZD 45
CADJPY 117
USDJPY 55
GBPNZD 19
AUDNZD 22
NZDCAD 2
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 9.1K
GBPCHF 1.1K
GBPCAD 2.4K
EURCAD -7K
AUDCAD 3K
EURGBP 1.1K
GBPUSD 1.2K
AUDCHF 526
EURCHF 534
CADCHF 2.4K
USDCHF 279
EURUSD 920
AUDUSD 1.1K
GBPJPY 4.3K
USDCAD 303
EURNZD 2.4K
CADJPY 2.5K
USDJPY 2.1K
GBPNZD 1.3K
AUDNZD 1.5K
NZDCAD 170
NZDCHF 391
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +267.57 USD
Worst Trade: -534 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +885.20 USD
Massima perdita consecutiva: -935.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 8
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.20 × 15
ICMarketsSC-Live02
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live05
0.31 × 13
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.88 × 953
ICMarketsSC-Live25
1.09 × 1092
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live23
1.41 × 333
ICMarketsSC-Live14
1.42 × 399
ICMarketsSC-Live07
1.57 × 345
Exness-Real17
1.66 × 76
OrbexGlobal-Live
1.85 × 67
53 più
2025.09.10 19:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 05:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 06:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.07.24 07:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 01:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 00:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 21:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 14:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
IC 28CCY 60231
30USD al mese
64%
0
0
USD
4.5K
USD
13
100%
238
82%
98%
2.85
11.82
USD
33%
1:500
Copia

