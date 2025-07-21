- Crescita
Trade:
441
Profit Trade:
324 (73.46%)
Loss Trade:
117 (26.53%)
Best Trade:
762.99 USD
Worst Trade:
-1 724.63 USD
Profitto lordo:
11 567.35 USD (110 560 pips)
Perdita lorda:
-7 447.99 USD (76 835 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (1 608.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 608.02 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
99.81%
Massimo carico di deposito:
25.71%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.17
Long Trade:
204 (46.26%)
Short Trade:
237 (53.74%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
9.34 USD
Profitto medio:
35.70 USD
Perdita media:
-63.66 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-2 433.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 055.13 USD (8)
Crescita mensile:
44.55%
Previsione annuale:
540.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 655.48 USD
Massimale:
3 521.02 USD (60.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.83% (3 521.02 USD)
Per equità:
54.13% (3 240.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|40
|EURCAD
|27
|GBPCAD
|26
|GBPAUD
|24
|EURUSD
|24
|GBPJPY
|23
|EURGBP
|20
|EURCHF
|20
|EURJPY
|19
|NZDJPY
|19
|AUDJPY
|19
|AUDCAD
|18
|USDCAD
|17
|AUDCHF
|17
|GBPCHF
|17
|USDCHF
|17
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|15
|CADCHF
|13
|AUDUSD
|12
|NZDCAD
|9
|GBPNZD
|8
|EURNZD
|7
|CADJPY
|6
|CHFJPY
|5
|AUDNZD
|3
|NZDCHF
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|84
|EURCAD
|415
|GBPCAD
|318
|GBPAUD
|592
|EURUSD
|520
|GBPJPY
|-2.2K
|EURGBP
|140
|EURCHF
|137
|EURJPY
|1.5K
|NZDJPY
|520
|AUDJPY
|1.6K
|AUDCAD
|11
|USDCAD
|356
|AUDCHF
|156
|GBPCHF
|171
|USDCHF
|115
|USDJPY
|943
|GBPUSD
|-2.6K
|CADCHF
|55
|AUDUSD
|316
|NZDCAD
|315
|GBPNZD
|193
|EURNZD
|48
|CADJPY
|120
|CHFJPY
|125
|AUDNZD
|26
|NZDCHF
|9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|-5.8K
|EURCAD
|6.1K
|GBPCAD
|5.6K
|GBPAUD
|1.2K
|EURUSD
|5.4K
|GBPJPY
|-15K
|EURGBP
|882
|EURCHF
|2.8K
|EURJPY
|8.1K
|NZDJPY
|-5.2K
|AUDJPY
|3.8K
|AUDCAD
|-1.6K
|USDCAD
|2.5K
|AUDCHF
|815
|GBPCHF
|1.3K
|USDCHF
|1.1K
|USDJPY
|7.5K
|GBPUSD
|-4.9K
|CADCHF
|446
|AUDUSD
|718
|NZDCAD
|456
|GBPNZD
|6.1K
|EURNZD
|2.9K
|CADJPY
|2.7K
|CHFJPY
|5K
|AUDNZD
|1.8K
|NZDCHF
|390
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 8
Exness-Real14
|0.06 × 48
Exness-Real3
|0.17 × 18
ICMarketsSC-Live02
|0.20 × 10
ICMarketsSC-Live05
|0.29 × 14
ICMarketsSC-Live27
|0.35 × 210
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
|0.88 × 962
ICMarketsSC-Live25
|1.05 × 1128
ICMarketsSC-Live18
|1.21 × 119
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
ICMarketsSC-Live14
|1.34 × 425
ICMarketsSC-Live23
|1.35 × 352
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
ICMarketsSC-Live07
|1.56 × 370
Exness-Real17
|1.66 × 76
OrbexGlobal-Live
|1.72 × 72
