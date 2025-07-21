SegnaliSezioni
Wai Him Leung

IC 28CCY 60229

Wai Him Leung
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
441
Profit Trade:
324 (73.46%)
Loss Trade:
117 (26.53%)
Best Trade:
762.99 USD
Worst Trade:
-1 724.63 USD
Profitto lordo:
11 567.35 USD (110 560 pips)
Perdita lorda:
-7 447.99 USD (76 835 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (1 608.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 608.02 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
99.81%
Massimo carico di deposito:
25.71%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.17
Long Trade:
204 (46.26%)
Short Trade:
237 (53.74%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
9.34 USD
Profitto medio:
35.70 USD
Perdita media:
-63.66 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-2 433.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 055.13 USD (8)
Crescita mensile:
44.55%
Previsione annuale:
540.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 655.48 USD
Massimale:
3 521.02 USD (60.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.83% (3 521.02 USD)
Per equità:
54.13% (3 240.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 40
EURCAD 27
GBPCAD 26
GBPAUD 24
EURUSD 24
GBPJPY 23
EURGBP 20
EURCHF 20
EURJPY 19
NZDJPY 19
AUDJPY 19
AUDCAD 18
USDCAD 17
AUDCHF 17
GBPCHF 17
USDCHF 17
USDJPY 15
GBPUSD 15
CADCHF 13
AUDUSD 12
NZDCAD 9
GBPNZD 8
EURNZD 7
CADJPY 6
CHFJPY 5
AUDNZD 3
NZDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 84
EURCAD 415
GBPCAD 318
GBPAUD 592
EURUSD 520
GBPJPY -2.2K
EURGBP 140
EURCHF 137
EURJPY 1.5K
NZDJPY 520
AUDJPY 1.6K
AUDCAD 11
USDCAD 356
AUDCHF 156
GBPCHF 171
USDCHF 115
USDJPY 943
GBPUSD -2.6K
CADCHF 55
AUDUSD 316
NZDCAD 315
GBPNZD 193
EURNZD 48
CADJPY 120
CHFJPY 125
AUDNZD 26
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD -5.8K
EURCAD 6.1K
GBPCAD 5.6K
GBPAUD 1.2K
EURUSD 5.4K
GBPJPY -15K
EURGBP 882
EURCHF 2.8K
EURJPY 8.1K
NZDJPY -5.2K
AUDJPY 3.8K
AUDCAD -1.6K
USDCAD 2.5K
AUDCHF 815
GBPCHF 1.3K
USDCHF 1.1K
USDJPY 7.5K
GBPUSD -4.9K
CADCHF 446
AUDUSD 718
NZDCAD 456
GBPNZD 6.1K
EURNZD 2.9K
CADJPY 2.7K
CHFJPY 5K
AUDNZD 1.8K
NZDCHF 390
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +762.99 USD
Worst Trade: -1 725 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 608.02 USD
Massima perdita consecutiva: -2 433.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 8
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.17 × 18
ICMarketsSC-Live02
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live05
0.29 × 14
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.88 × 962
ICMarketsSC-Live25
1.05 × 1128
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live14
1.34 × 425
ICMarketsSC-Live23
1.35 × 352
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live07
1.56 × 370
Exness-Real17
1.66 × 76
OrbexGlobal-Live
1.72 × 72
53 più
2025.10.06 23:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 11:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.07.30 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 06:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 04:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 20:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 12:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 03:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 14:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.