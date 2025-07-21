SegnaliSezioni
Wai Him Leung

IC 28CCY 85069

Wai Him Leung
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -43%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
509
Profit Trade:
353 (69.35%)
Loss Trade:
156 (30.65%)
Best Trade:
364.03 USD
Worst Trade:
-1 790.23 USD
Profitto lordo:
8 810.76 USD (151 218 pips)
Perdita lorda:
-8 070.47 USD (123 843 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (339.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
728.83 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
99.73%
Massimo carico di deposito:
28.83%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
298 (58.55%)
Short Trade:
211 (41.45%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
1.45 USD
Profitto medio:
24.96 USD
Perdita media:
-51.73 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-1 247.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 848.10 USD (7)
Crescita mensile:
66.05%
Previsione annuale:
801.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 341.96 USD
Massimale:
4 763.74 USD (19.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.19% (4 763.74 USD)
Per equità:
70.80% (3 954.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 45
GBPAUD 39
USDJPY 34
USDCAD 28
CHFJPY 28
GBPCAD 26
EURCAD 26
GBPCHF 24
GBPJPY 23
EURJPY 22
AUDUSD 22
NZDCAD 22
EURUSD 19
NZDJPY 18
EURNZD 16
CADCHF 14
EURCHF 14
AUDCAD 14
USDCHF 10
EURGBP 10
GBPNZD 10
GBPUSD 9
AUDCHF 9
AUDNZD 7
NZDUSD 7
AUDJPY 6
CADJPY 6
NZDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 202
GBPAUD -650
USDJPY 16
USDCAD 112
CHFJPY 338
GBPCAD 346
EURCAD -689
GBPCHF 111
GBPJPY 557
EURJPY 684
AUDUSD 148
NZDCAD 364
EURUSD 437
NZDJPY 428
EURNZD -49
CADCHF 93
EURCHF 66
AUDCAD 60
USDCHF 17
EURGBP 68
GBPNZD 738
GBPUSD -2.8K
AUDCHF 33
AUDNZD 47
NZDUSD -43
AUDJPY 42
CADJPY 91
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD -2.8K
GBPAUD -10K
USDJPY -9.5K
USDCAD 481
CHFJPY 17K
GBPCAD 8.6K
EURCAD -6.6K
GBPCHF 2.5K
GBPJPY 14K
EURJPY 4.2K
AUDUSD 1.8K
NZDCAD -2.3K
EURUSD 4.5K
NZDJPY -6.3K
EURNZD -1.5K
CADCHF 1.6K
EURCHF 1.9K
AUDCAD 1.2K
USDCHF -678
EURGBP 546
GBPNZD 8.1K
GBPUSD -6.6K
AUDCHF 322
AUDNZD 4.2K
NZDUSD -2.2K
AUDJPY 3.1K
CADJPY 2.1K
NZDCHF 413
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +364.03 USD
Worst Trade: -1 790 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +339.77 USD
Massima perdita consecutiva: -1 247.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.36 × 33
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live24
0.60 × 30
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 173
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 24
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.74 × 415
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live16
0.79 × 1052
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live26
0.97 × 733
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 12615
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4975
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2583
FPMarkets-Live
1.13 × 8
86 più
Non ci sono recensioni
2025.09.08 06:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 18:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.28 17:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 14:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
