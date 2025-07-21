- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
509
Profit Trade:
353 (69.35%)
Loss Trade:
156 (30.65%)
Best Trade:
364.03 USD
Worst Trade:
-1 790.23 USD
Profitto lordo:
8 810.76 USD (151 218 pips)
Perdita lorda:
-8 070.47 USD (123 843 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (339.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
728.83 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
99.73%
Massimo carico di deposito:
28.83%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
298 (58.55%)
Short Trade:
211 (41.45%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
1.45 USD
Profitto medio:
24.96 USD
Perdita media:
-51.73 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-1 247.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 848.10 USD (7)
Crescita mensile:
66.05%
Previsione annuale:
801.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 341.96 USD
Massimale:
4 763.74 USD (19.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.19% (4 763.74 USD)
Per equità:
70.80% (3 954.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|45
|GBPAUD
|39
|USDJPY
|34
|USDCAD
|28
|CHFJPY
|28
|GBPCAD
|26
|EURCAD
|26
|GBPCHF
|24
|GBPJPY
|23
|EURJPY
|22
|AUDUSD
|22
|NZDCAD
|22
|EURUSD
|19
|NZDJPY
|18
|EURNZD
|16
|CADCHF
|14
|EURCHF
|14
|AUDCAD
|14
|USDCHF
|10
|EURGBP
|10
|GBPNZD
|10
|GBPUSD
|9
|AUDCHF
|9
|AUDNZD
|7
|NZDUSD
|7
|AUDJPY
|6
|CADJPY
|6
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|202
|GBPAUD
|-650
|USDJPY
|16
|USDCAD
|112
|CHFJPY
|338
|GBPCAD
|346
|EURCAD
|-689
|GBPCHF
|111
|GBPJPY
|557
|EURJPY
|684
|AUDUSD
|148
|NZDCAD
|364
|EURUSD
|437
|NZDJPY
|428
|EURNZD
|-49
|CADCHF
|93
|EURCHF
|66
|AUDCAD
|60
|USDCHF
|17
|EURGBP
|68
|GBPNZD
|738
|GBPUSD
|-2.8K
|AUDCHF
|33
|AUDNZD
|47
|NZDUSD
|-43
|AUDJPY
|42
|CADJPY
|91
|NZDCHF
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|-2.8K
|GBPAUD
|-10K
|USDJPY
|-9.5K
|USDCAD
|481
|CHFJPY
|17K
|GBPCAD
|8.6K
|EURCAD
|-6.6K
|GBPCHF
|2.5K
|GBPJPY
|14K
|EURJPY
|4.2K
|AUDUSD
|1.8K
|NZDCAD
|-2.3K
|EURUSD
|4.5K
|NZDJPY
|-6.3K
|EURNZD
|-1.5K
|CADCHF
|1.6K
|EURCHF
|1.9K
|AUDCAD
|1.2K
|USDCHF
|-678
|EURGBP
|546
|GBPNZD
|8.1K
|GBPUSD
|-6.6K
|AUDCHF
|322
|AUDNZD
|4.2K
|NZDUSD
|-2.2K
|AUDJPY
|3.1K
|CADJPY
|2.1K
|NZDCHF
|413
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +364.03 USD
Worst Trade: -1 790 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +339.77 USD
Massima perdita consecutiva: -1 247.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.36 × 33
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live19
|0.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live24
|0.60 × 30
|
ICMarketsSC-Live05
|0.60 × 173
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarketsSC-Live32
|0.71 × 24
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live18
|0.74 × 415
|
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 20
|
ICMarketsSC-Live16
|0.79 × 1052
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 453
|
ICMarketsSC-Live26
|0.97 × 733
|
ICMarketsSC-Live23
|0.99 × 12615
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 4975
|
ICMarketsSC-Live03
|1.07 × 2583
|
FPMarkets-Live
|1.13 × 8
