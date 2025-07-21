- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
281
Profit Trade:
199 (70.81%)
Loss Trade:
82 (29.18%)
Best Trade:
618.91 USD
Worst Trade:
-576.01 USD
Profitto lordo:
5 827.08 USD (59 113 pips)
Perdita lorda:
-3 132.83 USD (37 881 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (334.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 262.56 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
98.26%
Massimo carico di deposito:
63.32%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.41
Long Trade:
147 (52.31%)
Short Trade:
134 (47.69%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
9.59 USD
Profitto medio:
29.28 USD
Perdita media:
-38.21 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 090.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 090.45 USD (6)
Crescita mensile:
27.93%
Previsione annuale:
338.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 117.29 USD (16.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.09% (1 117.29 USD)
Per equità:
57.54% (3 121.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|35
|AUDCAD
|25
|GBPCAD
|20
|USDCHF
|18
|USDCAD
|16
|GBPAUD
|15
|GBPCHF
|15
|CADCHF
|15
|GBPUSD
|14
|AUDUSD
|13
|AUDCHF
|12
|EURCAD
|11
|EURGBP
|10
|EURJPY
|9
|EURCHF
|9
|EURUSD
|9
|GBPJPY
|9
|CHFJPY
|8
|AUDNZD
|5
|AUDJPY
|5
|EURNZD
|4
|GBPNZD
|3
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|1.2K
|AUDCAD
|314
|GBPCAD
|64
|USDCHF
|272
|USDCAD
|51
|GBPAUD
|-272
|GBPCHF
|-107
|CADCHF
|270
|GBPUSD
|392
|AUDUSD
|20
|AUDCHF
|64
|EURCAD
|-910
|EURGBP
|15
|EURJPY
|406
|EURCHF
|14
|EURUSD
|85
|GBPJPY
|626
|CHFJPY
|54
|AUDNZD
|16
|AUDJPY
|40
|EURNZD
|30
|GBPNZD
|34
|USDJPY
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|3.3K
|AUDCAD
|2.1K
|GBPCAD
|-3.5K
|USDCHF
|2.4K
|USDCAD
|1.2K
|GBPAUD
|-6.8K
|GBPCHF
|-1.7K
|CADCHF
|2.3K
|GBPUSD
|5.2K
|AUDUSD
|-235
|AUDCHF
|408
|EURCAD
|-6.8K
|EURGBP
|-45
|EURJPY
|7K
|EURCHF
|210
|EURUSD
|845
|GBPJPY
|5.7K
|CHFJPY
|1.4K
|AUDNZD
|1.3K
|AUDJPY
|2.9K
|EURNZD
|1.4K
|GBPNZD
|2.1K
|USDJPY
|675
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +618.91 USD
Worst Trade: -576 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +334.49 USD
Massima perdita consecutiva: -1 090.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.23 × 30
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live19
|0.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live24
|0.59 × 29
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live05
|0.64 × 139
|
ICMarketsSC-Live32
|0.67 × 21
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 20
|
ICMarketsSC-Live18
|0.78 × 353
|
ICMarketsSC-Live16
|0.79 × 1052
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.93 × 430
|
ICMarketsSC-Live26
|0.96 × 730
|
ICMarketsSC-Live23
|0.98 × 12361
|
ICMarketsSC-Live25
|0.99 × 4871
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live03
|1.13 × 2235
