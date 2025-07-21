SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / RIC 28CCY 84699
Wai Him Leung

RIC 28CCY 84699

Wai Him Leung
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 52%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
281
Profit Trade:
199 (70.81%)
Loss Trade:
82 (29.18%)
Best Trade:
618.91 USD
Worst Trade:
-576.01 USD
Profitto lordo:
5 827.08 USD (59 113 pips)
Perdita lorda:
-3 132.83 USD (37 881 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (334.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 262.56 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
98.26%
Massimo carico di deposito:
63.32%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.41
Long Trade:
147 (52.31%)
Short Trade:
134 (47.69%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
9.59 USD
Profitto medio:
29.28 USD
Perdita media:
-38.21 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 090.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 090.45 USD (6)
Crescita mensile:
27.93%
Previsione annuale:
338.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 117.29 USD (16.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.09% (1 117.29 USD)
Per equità:
57.54% (3 121.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 35
AUDCAD 25
GBPCAD 20
USDCHF 18
USDCAD 16
GBPAUD 15
GBPCHF 15
CADCHF 15
GBPUSD 14
AUDUSD 13
AUDCHF 12
EURCAD 11
EURGBP 10
EURJPY 9
EURCHF 9
EURUSD 9
GBPJPY 9
CHFJPY 8
AUDNZD 5
AUDJPY 5
EURNZD 4
GBPNZD 3
USDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 1.2K
AUDCAD 314
GBPCAD 64
USDCHF 272
USDCAD 51
GBPAUD -272
GBPCHF -107
CADCHF 270
GBPUSD 392
AUDUSD 20
AUDCHF 64
EURCAD -910
EURGBP 15
EURJPY 406
EURCHF 14
EURUSD 85
GBPJPY 626
CHFJPY 54
AUDNZD 16
AUDJPY 40
EURNZD 30
GBPNZD 34
USDJPY 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 3.3K
AUDCAD 2.1K
GBPCAD -3.5K
USDCHF 2.4K
USDCAD 1.2K
GBPAUD -6.8K
GBPCHF -1.7K
CADCHF 2.3K
GBPUSD 5.2K
AUDUSD -235
AUDCHF 408
EURCAD -6.8K
EURGBP -45
EURJPY 7K
EURCHF 210
EURUSD 845
GBPJPY 5.7K
CHFJPY 1.4K
AUDNZD 1.3K
AUDJPY 2.9K
EURNZD 1.4K
GBPNZD 2.1K
USDJPY 675
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +618.91 USD
Worst Trade: -576 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +334.49 USD
Massima perdita consecutiva: -1 090.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.23 × 30
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live24
0.59 × 29
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live05
0.64 × 139
ICMarketsSC-Live32
0.67 × 21
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.78 × 353
ICMarketsSC-Live16
0.79 × 1052
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 430
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 730
ICMarketsSC-Live23
0.98 × 12361
ICMarketsSC-Live25
0.99 × 4871
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 9
ICMarketsSC-Live03
1.13 × 2235
86 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 01:04
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 00:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 20:51
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 17:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 13:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 12:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 03:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 14:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 13:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RIC 28CCY 84699
30USD al mese
52%
0
0
USD
7K
USD
15
100%
281
70%
98%
1.86
9.59
USD
58%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.