Trade:
68
Profit Trade:
53 (77.94%)
Loss Trade:
15 (22.06%)
Best Trade:
114.30 USD
Worst Trade:
-58.20 USD
Profitto lordo:
1 255.33 USD (20 059 pips)
Perdita lorda:
-384.31 USD (6 499 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (202.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
202.25 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
92.26%
Massimo carico di deposito:
30.82%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
8.55
Long Trade:
34 (50.00%)
Short Trade:
34 (50.00%)
Fattore di profitto:
3.27
Profitto previsto:
12.81 USD
Profitto medio:
23.69 USD
Perdita media:
-25.62 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-101.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-101.86 USD (3)
Crescita mensile:
20.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
101.86 USD (5.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.98% (101.86 USD)
Per equità:
60.72% (607.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|871
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +114.30 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +202.25 USD
Massima perdita consecutiva: -101.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real2
|0.26 × 19
|
Exness-Real29
|1.18 × 28
|
OctaFX-Real9
|1.33 × 6
|
FBS-Real-3
|3.00 × 1
|
CXMTradingLtd-Real
|7.00 × 1
|
TradersWay-Live
|10.00 × 2
