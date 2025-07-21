SegnaliSezioni
Hendra

VM MT4 Oct

Hendra
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 108%
OctaFX-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
53 (77.94%)
Loss Trade:
15 (22.06%)
Best Trade:
114.30 USD
Worst Trade:
-58.20 USD
Profitto lordo:
1 255.33 USD (20 059 pips)
Perdita lorda:
-384.31 USD (6 499 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (202.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
202.25 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
92.26%
Massimo carico di deposito:
30.82%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
8.55
Long Trade:
34 (50.00%)
Short Trade:
34 (50.00%)
Fattore di profitto:
3.27
Profitto previsto:
12.81 USD
Profitto medio:
23.69 USD
Perdita media:
-25.62 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-101.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-101.86 USD (3)
Crescita mensile:
20.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
101.86 USD (5.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.98% (101.86 USD)
Per equità:
60.72% (607.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 68
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 871
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +114.30 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +202.25 USD
Massima perdita consecutiva: -101.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 6
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real2
0.26 × 19
Exness-Real29
1.18 × 28
OctaFX-Real9
1.33 × 6
FBS-Real-3
3.00 × 1
CXMTradingLtd-Real
7.00 × 1
TradersWay-Live
10.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.09.26 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 12:35
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 10:40
No swaps are charged
2025.09.11 10:40
No swaps are charged
2025.09.10 17:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.10 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 07:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.21 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 14:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 00:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
