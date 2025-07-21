SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / IC 28CCY 76274
Wai Him Leung

IC 28CCY 76274

Wai Him Leung
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -63%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
543
Profit Trade:
402 (74.03%)
Loss Trade:
141 (25.97%)
Best Trade:
1 248.66 USD
Worst Trade:
-1 524.97 USD
Profitto lordo:
11 446.50 USD (138 391 pips)
Perdita lorda:
-15 192.81 USD (126 324 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (815.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 374.40 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
99.76%
Massimo carico di deposito:
28.84%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
264 (48.62%)
Short Trade:
279 (51.38%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-6.90 USD
Profitto medio:
28.47 USD
Perdita media:
-107.75 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-8 762.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 762.78 USD (22)
Crescita mensile:
48.83%
Previsione annuale:
594.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 939.46 USD
Massimale:
11 377.17 USD (78.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.95% (11 377.17 USD)
Per equità:
66.55% (3 325.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 75
USDCAD 52
USDCHF 50
EURJPY 46
EURCHF 31
EURAUD 30
EURUSD 26
EURCAD 25
GBPCHF 23
GBPCAD 23
AUDCHF 21
NZDJPY 18
AUDCAD 16
CADCHF 15
EURGBP 13
AUDUSD 10
GBPJPY 10
NZDCAD 10
GBPNZD 9
GBPAUD 8
EURNZD 8
CHFJPY 7
CADJPY 6
USDJPY 4
AUDNZD 4
NZDUSD 1
AUDJPY 1
NZDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 574
USDCAD 944
USDCHF -348
EURJPY -7.8K
EURCHF 45
EURAUD 453
EURUSD 354
EURCAD -669
GBPCHF 143
GBPCAD 299
AUDCHF 157
NZDJPY 542
AUDCAD 53
CADCHF 79
EURGBP 75
AUDUSD 66
GBPJPY 286
NZDCAD 310
GBPNZD 216
GBPAUD 66
EURNZD 65
CHFJPY 108
CADJPY 134
USDJPY 53
AUDNZD 39
NZDUSD 0
AUDJPY 11
NZDCHF 9
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -5.3K
USDCAD 17K
USDCHF -8.9K
EURJPY -38K
EURCHF 1.9K
EURAUD 6.9K
EURUSD 2.8K
EURCAD -1.9K
GBPCHF 2K
GBPCAD 5.5K
AUDCHF 981
NZDJPY -5.3K
AUDCAD 619
CADCHF 633
EURGBP 405
AUDUSD 1.5K
GBPJPY 6.6K
NZDCAD 615
GBPNZD 2.3K
GBPAUD 3.7K
EURNZD 4.6K
CHFJPY 4.6K
CADJPY 3.4K
USDJPY 2K
AUDNZD 2.6K
NZDUSD 0
AUDJPY 783
NZDCHF 392
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 248.66 USD
Worst Trade: -1 525 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +815.28 USD
Massima perdita consecutiva: -8 762.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.36 × 33
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live24
0.60 × 30
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 173
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 24
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.74 × 415
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live16
0.79 × 1052
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live26
0.97 × 733
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 12615
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4975
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2583
FPMarkets-Live
1.13 × 8
86 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.22 03:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 15:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 18:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 12:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 06:59
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 11:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.21 10:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
IC 28CCY 76274
30USD al mese
-63%
0
0
USD
4.4K
USD
15
100%
543
74%
100%
0.75
-6.90
USD
85%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.