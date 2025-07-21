SegnaliSezioni
Wai Him Leung

IC 28CCY 84925

Wai Him Leung
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 58%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
370
Profit Trade:
267 (72.16%)
Loss Trade:
103 (27.84%)
Best Trade:
986.31 USD
Worst Trade:
-582.70 USD
Profitto lordo:
6 719.08 USD (68 422 pips)
Perdita lorda:
-3 425.03 USD (47 398 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (479.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 190.31 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
91.09%
Massimo carico di deposito:
17.09%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.00
Long Trade:
184 (49.73%)
Short Trade:
186 (50.27%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
8.90 USD
Profitto medio:
25.17 USD
Perdita media:
-33.25 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-874.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-947.26 USD (3)
Crescita mensile:
16.29%
Previsione annuale:
197.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 097.08 USD (6.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.54% (961.99 USD)
Per equità:
26.50% (1 496.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 32
EURAUD 32
GBPJPY 31
GBPCHF 29
EURCAD 29
USDCAD 23
USDCHF 23
EURCHF 19
AUDUSD 19
AUDCAD 19
GBPCAD 19
AUDCHF 17
EURGBP 17
CADCHF 12
EURUSD 11
USDJPY 10
GBPAUD 6
GBPNZD 6
EURNZD 6
CADJPY 5
AUDNZD 2
CHFJPY 1
NZDCAD 1
NZDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 327
EURAUD 557
GBPJPY 1.3K
GBPCHF 212
EURCAD -652
USDCAD 114
USDCHF -36
EURCHF 54
AUDUSD 73
AUDCAD 306
GBPCAD 176
AUDCHF 79
EURGBP 4
CADCHF 33
EURUSD 92
USDJPY 182
GBPAUD 71
GBPNZD 181
EURNZD 51
CADJPY 118
AUDNZD 22
CHFJPY 22
NZDCAD 2
NZDCHF 9
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 5K
EURAUD 7.5K
GBPJPY -14K
GBPCHF 2.4K
EURCAD -8K
USDCAD 2.4K
USDCHF -2.4K
EURCHF 1.2K
AUDUSD -960
AUDCAD 3K
GBPCAD 1.4K
AUDCHF 560
EURGBP -274
CADCHF 341
EURUSD 37
USDJPY 5.4K
GBPAUD 3.4K
GBPNZD 5.2K
EURNZD 3.2K
CADJPY 2.5K
AUDNZD 1.5K
CHFJPY 1.1K
NZDCAD 163
NZDCHF 395
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +986.31 USD
Worst Trade: -583 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +479.81 USD
Massima perdita consecutiva: -874.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.23 × 30
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 171
ICMarketsSC-Live24
0.60 × 30
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 24
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.76 × 354
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 885
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.95 × 727
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 12591
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4910
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2579
FPMarkets-Live
1.13 × 8
86 più
Non ci sono recensioni
2025.08.28 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 09:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 03:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.07.21 10:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
