Wai Him Leung

IC 28CCY 84947

Wai Him Leung
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -65%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
562
Profit Trade:
392 (69.75%)
Loss Trade:
170 (30.25%)
Best Trade:
919.73 USD
Worst Trade:
-2 233.23 USD
Profitto lordo:
9 866.62 USD (124 962 pips)
Perdita lorda:
-10 000.70 USD (98 186 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (803.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 554.08 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
99.72%
Massimo carico di deposito:
29.92%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
283 (50.36%)
Short Trade:
279 (49.64%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.24 USD
Profitto medio:
25.17 USD
Perdita media:
-58.83 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 404.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 405.27 USD (7)
Crescita mensile:
76.07%
Previsione annuale:
924.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 325.56 USD
Massimale:
5 739.43 USD (77.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.46% (5 739.43 USD)
Per equità:
70.29% (4 488.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 50
USDCAD 47
USDCHF 37
EURJPY 31
EURUSD 30
EURAUD 30
GBPCHF 28
EURCAD 27
EURCHF 26
GBPCAD 25
GBPAUD 21
GBPJPY 21
AUDJPY 19
AUDCAD 19
AUDCHF 19
USDJPY 17
EURGBP 16
CADCHF 15
AUDUSD 13
NZDCAD 12
NZDJPY 12
EURNZD 11
CADJPY 10
GBPNZD 10
CHFJPY 8
NZDCHF 3
AUDNZD 3
NZDUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -3.1K
USDCAD 447
USDCHF 82
EURJPY 466
EURUSD 594
EURAUD 399
GBPCHF 216
EURCAD -481
EURCHF 147
GBPCAD 409
GBPAUD -1K
GBPJPY 982
AUDJPY -1.5K
AUDCAD 97
AUDCHF 93
USDJPY 327
EURGBP 95
CADCHF 50
AUDUSD 93
NZDCAD 460
NZDJPY 326
EURNZD 106
CADJPY 141
GBPNZD 316
CHFJPY 103
NZDCHF 33
AUDNZD 25
NZDUSD 14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -13K
USDCAD 7.8K
USDCHF 748
EURJPY 4.1K
EURUSD 3.6K
EURAUD 6.7K
GBPCHF 1.4K
EURCAD -1.6K
EURCHF 3.5K
GBPCAD 7.3K
GBPAUD -6.5K
GBPJPY 4.6K
AUDJPY -16K
AUDCAD 1.3K
AUDCHF 801
USDJPY 4.7K
EURGBP 618
CADCHF 403
AUDUSD 1.8K
NZDCAD 636
NZDJPY -4.1K
EURNZD 6.5K
CADJPY 3K
GBPNZD 2.2K
CHFJPY 2.3K
NZDCHF 1.1K
AUDNZD 1.8K
NZDUSD 677
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +919.73 USD
Worst Trade: -2 233 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +803.68 USD
Massima perdita consecutiva: -1 404.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.36 × 33
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live24
0.60 × 30
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 173
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 24
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.74 × 415
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live16
0.79 × 1052
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live26
0.97 × 733
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 12615
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4975
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2583
FPMarkets-Live
1.13 × 8
86 più
2025.09.19 20:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 11:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 13:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.28 16:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 08:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 10:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
