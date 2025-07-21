- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
222
Profit Trade:
137 (61.71%)
Loss Trade:
85 (38.29%)
Best Trade:
43.95 USD
Worst Trade:
-16.94 USD
Profitto lordo:
793.37 USD (54 310 pips)
Perdita lorda:
-383.65 USD (37 296 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (81.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
169.43 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
32.68%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
2.69
Long Trade:
105 (47.30%)
Short Trade:
117 (52.70%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
1.85 USD
Profitto medio:
5.79 USD
Perdita media:
-4.51 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-152.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-152.17 USD (17)
Crescita mensile:
21.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
152.17 USD (14.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.76% (152.17 USD)
Per equità:
63.57% (538.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|117
|NZDCAD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|189
|NZDCAD
|220
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|4.6K
|NZDCAD
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.95 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +81.37 USD
Massima perdita consecutiva: -152.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.22 × 49
|
ICMarketsSC-Live32
|0.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.44 × 237
|
ICMarketsSC-Live11
|1.36 × 353
|
ICMarketsSC-Live07
|1.36 × 459
|
ICMarketsSC-Live24
|1.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|2.20 × 5
|
Axi-US02-Live
|2.38 × 16
|
VantageInternational-Live 4
|2.47 × 17
|
TurnkeyGlobal-Demo
|2.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|3.38 × 56
|
VantageInternational-Live 10
|5.95 × 20
|
Eightcap-Real
|6.50 × 4
|
VantageAU-Live 2
|7.00 × 3
|
Axi-US06-Live
|8.00 × 8
|
RoboForex-Pro
|8.50 × 2
|
Exness-Real28
|9.99 × 180
|
ZeroMarkets-Live-1
|10.54 × 26
|
FXCM-USDReal03
|12.41 × 78
