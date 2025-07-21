SegnaliSezioni
Justin2
Li Bin Zhao

Justin2

Li Bin Zhao
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 82%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
222
Profit Trade:
137 (61.71%)
Loss Trade:
85 (38.29%)
Best Trade:
43.95 USD
Worst Trade:
-16.94 USD
Profitto lordo:
793.37 USD (54 310 pips)
Perdita lorda:
-383.65 USD (37 296 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (81.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
169.43 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
32.68%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
2.69
Long Trade:
105 (47.30%)
Short Trade:
117 (52.70%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
1.85 USD
Profitto medio:
5.79 USD
Perdita media:
-4.51 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-152.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-152.17 USD (17)
Crescita mensile:
21.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
152.17 USD (14.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.76% (152.17 USD)
Per equità:
63.57% (538.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 117
NZDCAD 105
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 189
NZDCAD 220
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 4.6K
NZDCAD 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +43.95 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +81.37 USD
Massima perdita consecutiva: -152.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.22 × 49
ICMarketsSC-Live32
0.30 × 10
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 6
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 237
ICMarketsSC-Live11
1.36 × 353
ICMarketsSC-Live07
1.36 × 459
ICMarketsSC-Live24
1.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
2.20 × 5
Axi-US02-Live
2.38 × 16
VantageInternational-Live 4
2.47 × 17
TurnkeyGlobal-Demo
2.70 × 10
ICMarketsSC-Live16
3.38 × 56
VantageInternational-Live 10
5.95 × 20
Eightcap-Real
6.50 × 4
VantageAU-Live 2
7.00 × 3
Axi-US06-Live
8.00 × 8
RoboForex-Pro
8.50 × 2
Exness-Real28
9.99 × 180
ZeroMarkets-Live-1
10.54 × 26
FXCM-USDReal03
12.41 × 78
Non ci sono recensioni
2025.09.23 21:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 10:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 07:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 12:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 11:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 06:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 03:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
Copia

