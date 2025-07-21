SegnaliSezioni
Theresia Yovitha Herwanda

YANG

Theresia Yovitha Herwanda
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 14%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
35 (76.08%)
Loss Trade:
11 (23.91%)
Best Trade:
19.50 USD
Worst Trade:
-5.67 USD
Profitto lordo:
158.93 USD (6 812 pips)
Perdita lorda:
-23.02 USD (1 742 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (69.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.91 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
92.61%
Massimo carico di deposito:
14.99%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
23.00
Long Trade:
40 (86.96%)
Short Trade:
6 (13.04%)
Fattore di profitto:
6.90
Profitto previsto:
2.95 USD
Profitto medio:
4.54 USD
Perdita media:
-2.09 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.67 USD (1)
Crescita mensile:
6.67%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.91 USD (0.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.56% (5.67 USD)
Per equità:
50.12% (527.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCHF 12
NZDCAD 7
CHFJPY 6
GBPNZD 5
GBPCAD 4
USDCAD 4
USDCHF 3
USDJPY 2
NZDJPY 2
GBPJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCHF 73
NZDCAD 2
CHFJPY 12
GBPNZD 2
GBPCAD 7
USDCAD 7
USDCHF 17
USDJPY 3
NZDJPY 9
GBPJPY 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCHF 1.1K
NZDCAD 334
CHFJPY 1.4K
GBPNZD 602
GBPCAD 314
USDCAD 462
USDCHF 274
USDJPY 120
NZDJPY 320
GBPJPY 133
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.50 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +69.91 USD
Massima perdita consecutiva: -4.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
Exness-MT5Real10
0.60 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.67 × 4317
ICMarketsSC-MT5
0.69 × 72
ExclusiveMarkets-Live
0.89 × 28
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.03 × 1373
FusionMarkets-Live
1.39 × 36
RoboForex-ECN
1.48 × 21
ICTrading-MT5-4
1.56 × 27
itexsys-Platform
1.63 × 8
Exness-MT5Real31
1.97 × 33
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
FXPIG-Server
2.00 × 1
Exness-MT5Real28
2.50 × 8
MAEXLimited-MT5 Real Server
3.00 × 6
VantageInternational-Live 4
3.60 × 10
Axiory-Live
3.87 × 125
Exness-MT5Real17
4.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
4.00 × 3
Tickmill-Live
4.24 × 70
24 più
Broker: ICMarkets

Account Type: Standard

Leverage: 1:500

Currency: USD

Swap: Yes


2025.10.01 11:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 10:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 15:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 20:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.05 07:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
