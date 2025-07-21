- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
35 (76.08%)
Loss Trade:
11 (23.91%)
Best Trade:
19.50 USD
Worst Trade:
-5.67 USD
Profitto lordo:
158.93 USD (6 812 pips)
Perdita lorda:
-23.02 USD (1 742 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (69.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.91 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
92.61%
Massimo carico di deposito:
14.99%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
23.00
Long Trade:
40 (86.96%)
Short Trade:
6 (13.04%)
Fattore di profitto:
6.90
Profitto previsto:
2.95 USD
Profitto medio:
4.54 USD
Perdita media:
-2.09 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.67 USD (1)
Crescita mensile:
6.67%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.91 USD (0.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.56% (5.67 USD)
Per equità:
50.12% (527.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|12
|NZDCAD
|7
|CHFJPY
|6
|GBPNZD
|5
|GBPCAD
|4
|USDCAD
|4
|USDCHF
|3
|USDJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCHF
|73
|NZDCAD
|2
|CHFJPY
|12
|GBPNZD
|2
|GBPCAD
|7
|USDCAD
|7
|USDCHF
|17
|USDJPY
|3
|NZDJPY
|9
|GBPJPY
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCHF
|1.1K
|NZDCAD
|334
|CHFJPY
|1.4K
|GBPNZD
|602
|GBPCAD
|314
|USDCAD
|462
|USDCHF
|274
|USDJPY
|120
|NZDJPY
|320
|GBPJPY
|133
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.50 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +69.91 USD
Massima perdita consecutiva: -4.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.06 × 18
|
Exness-MT5Real10
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.67 × 4317
|
ICMarketsSC-MT5
|0.69 × 72
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.89 × 28
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.03 × 1373
|
FusionMarkets-Live
|1.39 × 36
|
RoboForex-ECN
|1.48 × 21
|
ICTrading-MT5-4
|1.56 × 27
|
itexsys-Platform
|1.63 × 8
|
Exness-MT5Real31
|1.97 × 33
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
FXPIG-Server
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|2.50 × 8
|
MAEXLimited-MT5 Real Server
|3.00 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|3.60 × 10
|
Axiory-Live
|3.87 × 125
|
Exness-MT5Real17
|4.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 3
|
Tickmill-Live
|4.24 × 70
Broker: ICMarkets
Account Type: Standard
Leverage: 1:500
Currency: USD
Swap: Yes
