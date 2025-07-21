SegnaliSezioni
Theresia Yovitha Herwanda

YIN

Theresia Yovitha Herwanda
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 20%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
64 (79.01%)
Loss Trade:
17 (20.99%)
Best Trade:
15.25 USD
Worst Trade:
-19.24 USD
Profitto lordo:
277.05 USD (13 878 pips)
Perdita lorda:
-87.33 USD (4 656 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (53.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.25 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
90.58%
Massimo carico di deposito:
3.48%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
9.86
Long Trade:
25 (30.86%)
Short Trade:
56 (69.14%)
Fattore di profitto:
3.17
Profitto previsto:
2.34 USD
Profitto medio:
4.33 USD
Perdita media:
-5.14 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-17.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.24 USD (1)
Crescita mensile:
6.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.55 USD
Massimale:
19.24 USD (1.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.83% (19.24 USD)
Per equità:
10.64% (109.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD 19
EURUSD 12
EURNZD 10
EURGBP 9
EURJPY 6
EURAUD 6
AUDJPY 5
AUDCAD 4
EURCHF 4
AUDNZD 2
CADJPY 2
AUDCHF 1
CADCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD 13
EURUSD 53
EURNZD 12
EURGBP 37
EURJPY 22
EURAUD 9
AUDJPY 10
AUDCAD 4
EURCHF 7
AUDNZD 5
CADJPY 7
AUDCHF 6
CADCHF 4
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD 2.2K
EURUSD 1.6K
EURNZD 1K
EURGBP 1.4K
EURJPY 793
EURAUD 529
AUDJPY 333
AUDCAD 270
EURCHF 277
AUDNZD 390
CADJPY 259
AUDCHF 125
CADCHF 154
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.25 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +53.25 USD
Massima perdita consecutiva: -17.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.36 × 118
ICMarketsSC-Live25
0.87 × 389
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 587
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarkets-Live22
1.10 × 39
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
Exness-Real17
1.15 × 66
ICMarketsSC-Live07
1.25 × 191
ICMarketsSC-Live23
1.35 × 66
ICMarketsSC-Live14
1.57 × 211
OrbexGlobal-Live
1.62 × 29
ICMarketsSC-Live26
1.95 × 389
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live
2.44 × 41
FXCL-Main2
2.50 × 2
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
TradersWay-Live 2
2.50 × 127
30 più
Broker: ICMarkets

Account Type: Standard

Leverage: 1:500

Currency: USD

Swap: Yes


Non ci sono recensioni
2025.09.15 07:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 09:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 13:27
Share of trading days is too low
2025.07.23 13:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 08:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 08:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 08:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.21 08:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.21 08:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
