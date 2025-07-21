- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
64 (79.01%)
Loss Trade:
17 (20.99%)
Best Trade:
15.25 USD
Worst Trade:
-19.24 USD
Profitto lordo:
277.05 USD (13 878 pips)
Perdita lorda:
-87.33 USD (4 656 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (53.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.25 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
90.58%
Massimo carico di deposito:
3.48%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
9.86
Long Trade:
25 (30.86%)
Short Trade:
56 (69.14%)
Fattore di profitto:
3.17
Profitto previsto:
2.34 USD
Profitto medio:
4.33 USD
Perdita media:
-5.14 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-17.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.24 USD (1)
Crescita mensile:
6.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.55 USD
Massimale:
19.24 USD (1.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.83% (19.24 USD)
Per equità:
10.64% (109.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|19
|EURUSD
|12
|EURNZD
|10
|EURGBP
|9
|EURJPY
|6
|EURAUD
|6
|AUDJPY
|5
|AUDCAD
|4
|EURCHF
|4
|AUDNZD
|2
|CADJPY
|2
|AUDCHF
|1
|CADCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|13
|EURUSD
|53
|EURNZD
|12
|EURGBP
|37
|EURJPY
|22
|EURAUD
|9
|AUDJPY
|10
|AUDCAD
|4
|EURCHF
|7
|AUDNZD
|5
|CADJPY
|7
|AUDCHF
|6
|CADCHF
|4
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|2.2K
|EURUSD
|1.6K
|EURNZD
|1K
|EURGBP
|1.4K
|EURJPY
|793
|EURAUD
|529
|AUDJPY
|333
|AUDCAD
|270
|EURCHF
|277
|AUDNZD
|390
|CADJPY
|259
|AUDCHF
|125
|CADCHF
|154
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.25 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +53.25 USD
Massima perdita consecutiva: -17.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.36 × 118
|
ICMarketsSC-Live25
|0.87 × 389
|
ICMarketsSC-Live24
|0.90 × 587
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarkets-Live22
|1.10 × 39
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
Exness-Real17
|1.15 × 66
|
ICMarketsSC-Live07
|1.25 × 191
|
ICMarketsSC-Live23
|1.35 × 66
|
ICMarketsSC-Live14
|1.57 × 211
|
OrbexGlobal-Live
|1.62 × 29
|
ICMarketsSC-Live26
|1.95 × 389
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.44 × 41
|
FXCL-Main2
|2.50 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
Broker: ICMarkets
Account Type: Standard
Leverage: 1:500
Currency: USD
Swap: Yes
