- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY.pro
|13
|GBPJPY.pro
|11
|EURUSD.pro
|10
|GBPUSD.pro
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY.pro
|21
|GBPJPY.pro
|10
|EURUSD.pro
|10
|GBPUSD.pro
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY.pro
|3.2K
|GBPJPY.pro
|1.6K
|EURUSD.pro
|985
|GBPUSD.pro
|1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDATMS-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal.
Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.
❌ DANGER: The system works without a stop loss
❌ - Maximum martingale
V – Only popular symbols: EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, GBP/JPY.
V – No scalping
V – All orders only after 0.01
V - Gross Profit: 7 255 pips
Gross Loss: 779 pips
Forex trading is high risk and don‘t risk money you can‘t afford to lose.
USD
EUR
EUR