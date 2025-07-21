SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EuroMarke 1
Renatas Markevicius

EuroMarke 1

Renatas Markevicius
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 132%
OANDATMS-MT5
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
33 (82.50%)
Loss Trade:
7 (17.50%)
Best Trade:
4.36 EUR
Worst Trade:
-2.71 EUR
Profitto lordo:
52.19 EUR (7 976 pips)
Perdita lorda:
-8.19 EUR (1 135 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (11.78 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
12.10 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.73
Attività di trading:
48.85%
Massimo carico di deposito:
116.73%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
14.77
Long Trade:
9 (22.50%)
Short Trade:
31 (77.50%)
Fattore di profitto:
6.37
Profitto previsto:
1.10 EUR
Profitto medio:
1.58 EUR
Perdita media:
-1.17 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-2.98 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2.98 EUR (2)
Crescita mensile:
33.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
2.98 EUR (3.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.97% (2.71 EUR)
Per equità:
21.57% (9.09 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY.pro 13
GBPJPY.pro 11
EURUSD.pro 10
GBPUSD.pro 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY.pro 21
GBPJPY.pro 10
EURUSD.pro 10
GBPUSD.pro 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY.pro 3.2K
GBPJPY.pro 1.6K
EURUSD.pro 985
GBPUSD.pro 1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.36 EUR
Worst Trade: -3 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.78 EUR
Massima perdita consecutiva: -2.98 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDATMS-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal.

Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.

 

 DANGER: The system works without a stop loss

 Maximum martingale

– Only popular symbols: EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, GBP/JPY.

– No scalping

– All orders only after 0.01

Gross Profit:  7 255  pips

       Gross Loss:      779 pips

 

Forex trading is high risk and don‘t risk money you can‘t afford to lose.

 

Non ci sono recensioni
2025.09.09 08:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 08:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 11:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 01:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.21 11:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 07:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 15:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.07 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 13:30
Share of trading days is too low
2025.07.22 13:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 07:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 07:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 07:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.21 07:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.21 07:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EuroMarke 1
30USD al mese
132%
0
0
USD
77
EUR
9
0%
40
82%
49%
6.37
1.10
EUR
22%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.