Dusadee Srisongrach

Auriga Fusion

Dusadee Srisongrach
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 60%
ICMarketsSC-MT5-4
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
95
Profit Trade:
81 (85.26%)
Loss Trade:
14 (14.74%)
Best Trade:
59.69 USD
Worst Trade:
-56.90 USD
Profitto lordo:
831.18 USD (50 365 pips)
Perdita lorda:
-230.74 USD (18 788 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (322.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
322.36 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
70.97%
Massimo carico di deposito:
9.79%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
3.96
Long Trade:
66 (69.47%)
Short Trade:
29 (30.53%)
Fattore di profitto:
3.60
Profitto previsto:
6.32 USD
Profitto medio:
10.26 USD
Perdita media:
-16.48 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-151.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-151.18 USD (4)
Crescita mensile:
19.73%
Previsione annuale:
239.33%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.37 USD
Massimale:
151.55 USD (13.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.59% (151.55 USD)
Per equità:
31.51% (370.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 95
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 601
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 32K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +59.69 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +322.36 USD
Massima perdita consecutiva: -151.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5707
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 più
สวัสดี trader ทุกท่านที่สนใจเข้ามาติดตาม signal ของผมนะครับ
signal ตัวนี้ผมตั้งใจจะรันด้วย expert adviser (EA) และทำการเทรดบนคู่เงิน XAUUSD เป็นหลัก


โดยพื้นฐานของ EA ตัวนี้ผมและทีมงานได้พัฒนาขึ้นมาจากประสบการณ์ในตลาด

โดยใช้ข้อมูลจากอินดิเคเตอร์ และกลยุทธ์ที่มีความซับซ้อน จากหลายๆไทม์เฟลมประกอบกัน

ควบคู่การบริหารความเสี่ยงนะครับ ซึ่งในที่นี้ได้มีการแบคเทส และปรับจูนค่าพารามิเตอร์ของโปรแกรม บนค่าความเสี่ยงพื้นฐานที่ผมรับได้นะครับ


ขอฝาก "AI Auriga"  signal เล็กๆ ของคนไทยที่ค่อยๆเก็บเกี่ยว และเติบโตอย่างมั่นคง
รวมถึงติดตามผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผมจะพัฒนาในอนาคตด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ 



Hello to all traders interested in following my trading signals.

This signal is designed to operate by using an Expert Advisor (EA), primarily focused on trading the XAUUSD currency pair.


The core of this EA uses many indicators as Mult-timeframe for detect probably of trend strength

The risk management tailored or fine-tuned to acceptable levels within my risk tolerance.


Allow me to introduce "AI Auriga", a modest signal system tuned by a Thai trader, steadily progressing and growing with a focus on sustainable performance.
I also invite you to stay updated on other products that I plan to develop in the future.

Thank you.





























Non ci sono recensioni
2025.08.25 13:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 11:24
Share of trading days is too low
2025.07.21 11:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.21 06:52
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 12.66% of days out of the 158 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Auriga Fusion
30USD al mese
60%
0
0
USD
1.6K
USD
15
98%
95
85%
71%
3.60
6.32
USD
32%
1:200
Copia

