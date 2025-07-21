SegnaliSezioni
Hendra

AMT Gold

Hendra
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 812%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 110
Profit Trade:
1 024 (92.25%)
Loss Trade:
86 (7.75%)
Best Trade:
139.86 USD
Worst Trade:
-238.00 USD
Profitto lordo:
11 877.29 USD (447 774 pips)
Perdita lorda:
-3 170.13 USD (264 864 pips)
Vincite massime consecutive:
138 (1 054.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 840.44 USD (61)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
74.03%
Massimo carico di deposito:
40.67%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
11.56
Long Trade:
932 (83.96%)
Short Trade:
178 (16.04%)
Fattore di profitto:
3.75
Profitto previsto:
7.84 USD
Profitto medio:
11.60 USD
Perdita media:
-36.86 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-294.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-410.49 USD (2)
Crescita mensile:
5 944.41%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.60 USD
Massimale:
753.17 USD (34.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.01% (753.14 USD)
Per equità:
66.22% (1 245.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.sv 1028
GBPUSD.sv 43
EURUSD.sv 36
USDCAD.sv 2
USDCHF.sv 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.sv 8.5K
GBPUSD.sv 125
EURUSD.sv 47
USDCAD.sv 3
USDCHF.sv 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.sv 170K
GBPUSD.sv 8.2K
EURUSD.sv 4.6K
USDCAD.sv 114
USDCHF.sv 129
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +139.86 USD
Worst Trade: -238 USD
Vincite massime consecutive: 61
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 054.20 USD
Massima perdita consecutiva: -294.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.16 12:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 03:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 02:18
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 09:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 08:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 07:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 08:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 07:25
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 06:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 05:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 03:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 00:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 15:35
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 14:43
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 12:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
