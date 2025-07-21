SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / VPowerMulticurrency
Li Sheng Noah Tan

VPowerMulticurrency

Li Sheng Noah Tan
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -38%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
389
Profit Trade:
292 (75.06%)
Loss Trade:
97 (24.94%)
Best Trade:
104.71 USD
Worst Trade:
-162.97 USD
Profitto lordo:
1 079.50 USD (40 677 pips)
Perdita lorda:
-2 201.36 USD (63 983 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (35.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
104.71 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
88.99%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.68
Long Trade:
215 (55.27%)
Short Trade:
174 (44.73%)
Fattore di profitto:
0.49
Profitto previsto:
-2.88 USD
Profitto medio:
3.70 USD
Perdita media:
-22.69 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-922.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-922.05 USD (12)
Crescita mensile:
4.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 406.48 USD
Massimale:
1 653.53 USD (132.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.61% (1 653.53 USD)
Per equità:
75.85% (2 102.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 136
EURUSD 116
EURGBP 111
AUDNZD 26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -770
EURUSD -517
EURGBP 151
AUDNZD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -16K
EURUSD -13K
EURGBP 7.4K
AUDNZD -2.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +104.71 USD
Worst Trade: -163 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +35.13 USD
Massima perdita consecutiva: -922.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
Pepperstone-Demo02
0.00 × 4
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
Exness-Real17
0.53 × 57
ICMarketsSC-Live23
0.66 × 119
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 283
ICMarketsSC-Live14
0.98 × 101
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 297
ICMarketsSC-Live25
1.23 × 605
Coinexx-Live
1.75 × 4
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
Axi-US06-Live
2.00 × 1
35 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
🔥 Segnali Forex Premium – Solo $30/mese – Offerta Limitata! 🔥
Unisciti al mio servizio di segnali provato e costante, focalizzato su EUR/USD, GBP/USD e EUR/GBP – tre delle coppie valutarie più stabili e liquide. Questo portafoglio è pensato per offrire basso drawdown, ingressi ad alta precisione e crescita costante mese dopo mese.
✅ Segnali accuratamente selezionati basati su performance reali
✅ Approccio di gestione del rischio per preservare il capitale
✅ Perfetto per principianti ed esperti
✅ Accessibile: $30/mese — una piccola frazione rispetto ai servizi professionali!
Ho costruito questo portafoglio con precisione e pazienza — ora puoi copiarlo e crescere con me. Con soli $30/mese ottieni un sistema che altrove costa centinaia.
Iscriviti ora prima che il prezzo salga!
📈 Puoi consultare il track record qui:


Non ci sono recensioni
2025.09.16 07:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 18:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 02:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.07.21 05:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
VPowerMulticurrency
30USD al mese
-38%
0
0
USD
506
USD
12
100%
389
75%
100%
0.49
-2.88
USD
76%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.