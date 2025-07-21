- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
389
Profit Trade:
292 (75.06%)
Loss Trade:
97 (24.94%)
Best Trade:
104.71 USD
Worst Trade:
-162.97 USD
Profitto lordo:
1 079.50 USD (40 677 pips)
Perdita lorda:
-2 201.36 USD (63 983 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (35.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
104.71 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
88.99%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.68
Long Trade:
215 (55.27%)
Short Trade:
174 (44.73%)
Fattore di profitto:
0.49
Profitto previsto:
-2.88 USD
Profitto medio:
3.70 USD
Perdita media:
-22.69 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-922.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-922.05 USD (12)
Crescita mensile:
4.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 406.48 USD
Massimale:
1 653.53 USD (132.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.61% (1 653.53 USD)
Per equità:
75.85% (2 102.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|136
|EURUSD
|116
|EURGBP
|111
|AUDNZD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-770
|EURUSD
|-517
|EURGBP
|151
|AUDNZD
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-16K
|EURUSD
|-13K
|EURGBP
|7.4K
|AUDNZD
|-2.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +104.71 USD
Worst Trade: -163 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +35.13 USD
Massima perdita consecutiva: -922.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
Exness-Real17
|0.53 × 57
|
ICMarketsSC-Live23
|0.66 × 119
|
ICMarketsSC-Live16
|0.73 × 95
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 283
|
ICMarketsSC-Live14
|0.98 × 101
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 297
|
ICMarketsSC-Live25
|1.23 × 605
|
Coinexx-Live
|1.75 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|2.00 × 1
35 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
🔥 Segnali Forex Premium – Solo $30/mese – Offerta Limitata! 🔥
Unisciti al mio servizio di segnali provato e costante, focalizzato su EUR/USD, GBP/USD e EUR/GBP – tre delle coppie valutarie più stabili e liquide. Questo portafoglio è pensato per offrire basso drawdown, ingressi ad alta precisione e crescita costante mese dopo mese.
✅ Segnali accuratamente selezionati basati su performance reali
✅ Approccio di gestione del rischio per preservare il capitale
✅ Perfetto per principianti ed esperti
✅ Accessibile: $30/mese — una piccola frazione rispetto ai servizi professionali!
Ho costruito questo portafoglio con precisione e pazienza — ora puoi copiarlo e crescere con me. Con soli $30/mese ottieni un sistema che altrove costa centinaia.
Iscriviti ora prima che il prezzo salga!
📈 Puoi consultare il track record qui:
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-38%
0
0
USD
USD
506
USD
USD
12
100%
389
75%
100%
0.49
-2.88
USD
USD
76%
1:500