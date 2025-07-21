SegnaliSezioni
Igede Andhika Harri Pramesta

GoodForAll

Igede Andhika Harri Pramesta
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -49%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
28 (47.45%)
Loss Trade:
31 (52.54%)
Best Trade:
67.40 USD
Worst Trade:
-55.20 USD
Profitto lordo:
624.84 USD (156 209 pips)
Perdita lorda:
-797.86 USD (225 315 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (82.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82.84 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
52.29%
Massimo carico di deposito:
33.05%
Ultimo trade:
28 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.52
Long Trade:
36 (61.02%)
Short Trade:
23 (38.98%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-2.93 USD
Profitto medio:
22.32 USD
Perdita media:
-25.74 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-264.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-264.77 USD (9)
Crescita mensile:
-59.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
173.02 USD
Massimale:
333.33 USD (65.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.19% (333.33 USD)
Per equità:
35.84% (155.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 36
NQ100.R 23
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 21
NQ100.R -194
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.2K
NQ100.R -72K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +67.40 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +82.84 USD
Massima perdita consecutiva: -264.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Non ci sono recensioni
2025.09.29 07:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 15:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 08:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.29 14:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 04:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 01:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 14:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 09:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 17:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 11:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 12:24
Share of trading days is too low
2025.07.21 12:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 02:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 02:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 02:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.21 02:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
