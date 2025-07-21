- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
28 (47.45%)
Loss Trade:
31 (52.54%)
Best Trade:
67.40 USD
Worst Trade:
-55.20 USD
Profitto lordo:
624.84 USD (156 209 pips)
Perdita lorda:
-797.86 USD (225 315 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (82.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82.84 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
52.29%
Massimo carico di deposito:
33.05%
Ultimo trade:
28 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.52
Long Trade:
36 (61.02%)
Short Trade:
23 (38.98%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-2.93 USD
Profitto medio:
22.32 USD
Perdita media:
-25.74 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-264.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-264.77 USD (9)
Crescita mensile:
-59.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
173.02 USD
Massimale:
333.33 USD (65.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.19% (333.33 USD)
Per equità:
35.84% (155.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|NQ100.R
|23
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|21
|NQ100.R
|-194
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.2K
|NQ100.R
|-72K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +67.40 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +82.84 USD
Massima perdita consecutiva: -264.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
