Adrian Nieves De La Cruz

ECN_BStrategy

Adrian Nieves De La Cruz
0 recensioni
58 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -45%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
869
Profit Trade:
567 (65.24%)
Loss Trade:
302 (34.75%)
Best Trade:
87.20 EUR
Worst Trade:
-1 315.83 EUR
Profitto lordo:
3 120.24 EUR (132 221 pips)
Perdita lorda:
-4 603.86 EUR (118 268 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (91.62 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
179.21 EUR (9)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
49.35%
Massimo carico di deposito:
11.99%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.88
Long Trade:
438 (50.40%)
Short Trade:
431 (49.60%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-1.71 EUR
Profitto medio:
5.50 EUR
Perdita media:
-15.24 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-49.75 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 315.83 EUR (1)
Crescita mensile:
-0.53%
Previsione annuale:
-6.43%
Algo trading:
36%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 629.02 EUR
Massimale:
1 689.08 EUR (52.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.68% (1 689.08 EUR)
Per equità:
27.75% (247.20 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 195
USDJPY 167
XAUUSD 104
AUDCAD 97
AUDUSD 84
EURUSD 67
NZDCAD 58
EURGBP 34
AUDNZD 24
.US30Cash 11
USDCAD 7
CHFJPY 6
NZDUSD 5
EURNZD 5
EURAUD 3
AUDJPY 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -1.5K
USDJPY -23
XAUUSD -117
AUDCAD 35
AUDUSD 67
EURUSD 40
NZDCAD 49
EURGBP -97
AUDNZD -77
.US30Cash -203
USDCAD -53
CHFJPY 77
NZDUSD 26
EURNZD 30
EURAUD 30
AUDJPY 15
GBPJPY 12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -4.8K
USDJPY 3.2K
XAUUSD 12K
AUDCAD 2.1K
AUDUSD 1.3K
EURUSD 1K
NZDCAD 3.1K
EURGBP -1.4K
AUDNZD -3.8K
.US30Cash -6.2K
USDCAD -2.2K
CHFJPY 4.5K
NZDUSD 1.2K
EURNZD 1.7K
EURAUD 1.5K
AUDJPY 697
GBPJPY 867
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +87.20 EUR
Worst Trade: -1 316 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +91.62 EUR
Massima perdita consecutiva: -49.75 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 4
Exness-Real3
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
TMGM.TradeMax-Live3
0.45 × 108
Tickmill-Live08
0.45 × 22
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live16
0.53 × 165
TradersGlobalGroup-Live 2
0.55 × 245
VantageFXInternational-Live 7
0.56 × 16
GoMarkets-Real 1
0.56 × 441
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 30
ICMarketsSC-Live06
0.57 × 298
BlackBullMarkets-Live
0.58 × 74
153 più
Non ci sono recensioni
2025.07.22 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 06:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 06:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.20 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 238 days
