Trade:
869
Profit Trade:
567 (65.24%)
Loss Trade:
302 (34.75%)
Best Trade:
87.20 EUR
Worst Trade:
-1 315.83 EUR
Profitto lordo:
3 120.24 EUR (132 221 pips)
Perdita lorda:
-4 603.86 EUR (118 268 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (91.62 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
179.21 EUR (9)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
49.35%
Massimo carico di deposito:
11.99%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.88
Long Trade:
438 (50.40%)
Short Trade:
431 (49.60%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-1.71 EUR
Profitto medio:
5.50 EUR
Perdita media:
-15.24 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-49.75 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 315.83 EUR (1)
Crescita mensile:
-0.53%
Previsione annuale:
-6.43%
Algo trading:
36%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 629.02 EUR
Massimale:
1 689.08 EUR (52.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.68% (1 689.08 EUR)
Per equità:
27.75% (247.20 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|195
|USDJPY
|167
|XAUUSD
|104
|AUDCAD
|97
|AUDUSD
|84
|EURUSD
|67
|NZDCAD
|58
|EURGBP
|34
|AUDNZD
|24
|.US30Cash
|11
|USDCAD
|7
|CHFJPY
|6
|NZDUSD
|5
|EURNZD
|5
|EURAUD
|3
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-1.5K
|USDJPY
|-23
|XAUUSD
|-117
|AUDCAD
|35
|AUDUSD
|67
|EURUSD
|40
|NZDCAD
|49
|EURGBP
|-97
|AUDNZD
|-77
|.US30Cash
|-203
|USDCAD
|-53
|CHFJPY
|77
|NZDUSD
|26
|EURNZD
|30
|EURAUD
|30
|AUDJPY
|15
|GBPJPY
|12
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-4.8K
|USDJPY
|3.2K
|XAUUSD
|12K
|AUDCAD
|2.1K
|AUDUSD
|1.3K
|EURUSD
|1K
|NZDCAD
|3.1K
|EURGBP
|-1.4K
|AUDNZD
|-3.8K
|.US30Cash
|-6.2K
|USDCAD
|-2.2K
|CHFJPY
|4.5K
|NZDUSD
|1.2K
|EURNZD
|1.7K
|EURAUD
|1.5K
|AUDJPY
|697
|GBPJPY
|867
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +87.20 EUR
Worst Trade: -1 316 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +91.62 EUR
Massima perdita consecutiva: -49.75 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 4
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
ICMarketsSC-Live07
|0.33 × 57
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.45 × 108
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
|
DooPrime-Live 2
|0.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|0.53 × 165
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.55 × 245
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.56 × 16
|
GoMarkets-Real 1
|0.56 × 441
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 30
|
ICMarketsSC-Live06
|0.57 × 298
|
BlackBullMarkets-Live
|0.58 × 74
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-45%
0
0
USD
USD
872
EUR
EUR
58
36%
869
65%
49%
0.67
-1.71
EUR
EUR
53%
1:500