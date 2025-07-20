- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
159
Profit Trade:
68 (42.76%)
Loss Trade:
91 (57.23%)
Best Trade:
44.01 USD
Worst Trade:
-55.08 USD
Profitto lordo:
810.49 USD (22 020 pips)
Perdita lorda:
-723.79 USD (249 413 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (36.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
134.51 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
50.48%
Massimo carico di deposito:
34.75%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.38
Long Trade:
84 (52.83%)
Short Trade:
75 (47.17%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
11.92 USD
Perdita media:
-7.95 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-112.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-124.64 USD (11)
Crescita mensile:
24.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
191.48 USD
Massimale:
227.69 USD (42.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.72% (227.69 USD)
Per equità:
4.56% (44.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY.pro
|64
|EURUSD.pro
|27
|XAUUSD.pro
|19
|GBPAUD.pro
|13
|GBPUSD.pro
|10
|BTCUSD
|6
|USDCAD.pro
|4
|USDCHF.pro
|4
|AUDUSD.pro
|4
|GBPJPY.pro
|3
|CHFJPY.pro
|2
|XAGUSD.pro
|1
|CADJPY.pro
|1
|US500
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY.pro
|-47
|EURUSD.pro
|136
|XAUUSD.pro
|-35
|GBPAUD.pro
|-76
|GBPUSD.pro
|-17
|BTCUSD
|-23
|USDCAD.pro
|-3
|USDCHF.pro
|45
|AUDUSD.pro
|34
|GBPJPY.pro
|10
|CHFJPY.pro
|54
|XAGUSD.pro
|3
|CADJPY.pro
|17
|US500
|-10
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY.pro
|-1.7K
|EURUSD.pro
|1.5K
|XAUUSD.pro
|1.2K
|GBPAUD.pro
|-1.4K
|GBPUSD.pro
|269
|BTCUSD
|-229K
|USDCAD.pro
|-335
|USDCHF.pro
|464
|AUDUSD.pro
|422
|GBPJPY.pro
|111
|CHFJPY.pro
|932
|XAGUSD.pro
|67
|CADJPY.pro
|328
|US500
|-522
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.01 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +36.45 USD
Massima perdita consecutiva: -112.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US09-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi-US07-Live
|25.00 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
10
100%
159
42%
50%
1.11
0.55
USD
USD
24%
1:100