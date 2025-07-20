SegnaliSezioni
Pablo Perez Hernandez

CAV Capital

Pablo Perez Hernandez
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
Axi-US09-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
159
Profit Trade:
68 (42.76%)
Loss Trade:
91 (57.23%)
Best Trade:
44.01 USD
Worst Trade:
-55.08 USD
Profitto lordo:
810.49 USD (22 020 pips)
Perdita lorda:
-723.79 USD (249 413 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (36.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
134.51 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
50.48%
Massimo carico di deposito:
34.75%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.38
Long Trade:
84 (52.83%)
Short Trade:
75 (47.17%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
11.92 USD
Perdita media:
-7.95 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-112.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-124.64 USD (11)
Crescita mensile:
24.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
191.48 USD
Massimale:
227.69 USD (42.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.72% (227.69 USD)
Per equità:
4.56% (44.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.pro 64
EURUSD.pro 27
XAUUSD.pro 19
GBPAUD.pro 13
GBPUSD.pro 10
BTCUSD 6
USDCAD.pro 4
USDCHF.pro 4
AUDUSD.pro 4
GBPJPY.pro 3
CHFJPY.pro 2
XAGUSD.pro 1
CADJPY.pro 1
US500 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.pro -47
EURUSD.pro 136
XAUUSD.pro -35
GBPAUD.pro -76
GBPUSD.pro -17
BTCUSD -23
USDCAD.pro -3
USDCHF.pro 45
AUDUSD.pro 34
GBPJPY.pro 10
CHFJPY.pro 54
XAGUSD.pro 3
CADJPY.pro 17
US500 -10
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.pro -1.7K
EURUSD.pro 1.5K
XAUUSD.pro 1.2K
GBPAUD.pro -1.4K
GBPUSD.pro 269
BTCUSD -229K
USDCAD.pro -335
USDCHF.pro 464
AUDUSD.pro 422
GBPJPY.pro 111
CHFJPY.pro 932
XAGUSD.pro 67
CADJPY.pro 328
US500 -522
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.01 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +36.45 USD
Massima perdita consecutiva: -112.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US09-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US07-Live
25.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.09.16 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 17:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 13:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.24 20:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 19:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 11:24
Share of trading days is too low
2025.07.21 11:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.20 17:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 17:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 17:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.20 17:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.20 17:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CAV Capital
30USD al mese
6%
0
0
USD
2.1K
USD
10
100%
159
42%
50%
1.11
0.55
USD
24%
1:100
