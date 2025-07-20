- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
24 (70.58%)
Loss Trade:
10 (29.41%)
Best Trade:
41.34 USD
Worst Trade:
-18.53 USD
Profitto lordo:
160.44 USD (6 302 pips)
Perdita lorda:
-79.97 USD (3 403 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (31.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.47 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
51.12%
Massimo carico di deposito:
8.17%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.48
Long Trade:
9 (26.47%)
Short Trade:
25 (73.53%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
2.37 USD
Profitto medio:
6.69 USD
Perdita media:
-8.00 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-54.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.54 USD (4)
Crescita mensile:
4.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
54.54 USD (9.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.49% (54.54 USD)
Per equità:
15.39% (236.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|15
|NZDCAD
|11
|AUDNZD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|40
|NZDCAD
|22
|AUDNZD
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|963
|NZDCAD
|982
|AUDNZD
|954
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.34 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +31.33 USD
Massima perdita consecutiva: -54.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 20
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 22
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
VantageFX-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.15 × 81
|
FBS-Real-10
|0.18 × 11
|
RoboForex-ECN-2
|0.21 × 80
|
FBS-Real-12
|0.27 × 313
|
ICMarkets-Live15
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.36 × 286
|
FPMarkets-Live
|0.50 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 577
|
FBS-Real-4
|0.63 × 174
|
FBS-Real-2
|0.69 × 62
|
FBS-Real-5
|0.73 × 60
|
FBS-Real-9
|0.73 × 15
|
Darwinex-Live
|0.77 × 100
|
FBS-Real-7
|0.83 × 175
|
ICMarketsSC-Live32
|0.84 × 44
|
ICMarketsSC-Live25
|0.84 × 808
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
9%
0
0
USD
USD
565
USD
USD
10
100%
34
70%
51%
2.00
2.37
USD
USD
15%
1:500