- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 130
Profit Trade:
823 (72.83%)
Loss Trade:
307 (27.17%)
Best Trade:
73.30 USD
Worst Trade:
-106.40 USD
Profitto lordo:
4 094.66 USD (3 699 240 pips)
Perdita lorda:
-2 052.74 USD (63 824 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (35.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
184.50 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
4.79%
Massimo carico di deposito:
3.24%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
11.17
Long Trade:
503 (44.51%)
Short Trade:
627 (55.49%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
1.81 USD
Profitto medio:
4.98 USD
Perdita media:
-6.69 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-19.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-182.85 USD (4)
Crescita mensile:
9.12%
Previsione annuale:
112.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.86 USD
Massimale:
182.85 USD (7.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.92% (53.95 USD)
Per equità:
2.34% (119.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|942
|EURUSD
|96
|GBPUSD
|35
|AUDUSD
|18
|BTCUSD
|16
|CADCHF
|3
|NZDUSD
|3
|USDCHF
|3
|AUDCAD
|3
|USDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|AUDCHF
|2
|EURGBP
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.1K
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|19
|BTCUSD
|-6
|CADCHF
|-12
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|-29
|AUDCAD
|5
|USDCAD
|3
|AUDNZD
|-2
|AUDCHF
|-19
|EURGBP
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3M
|EURUSD
|140
|GBPUSD
|63
|AUDUSD
|532
|BTCUSD
|-2.4K
|CADCHF
|-777
|NZDUSD
|92
|USDCHF
|-252
|AUDCAD
|267
|USDCAD
|170
|AUDNZD
|-177
|AUDCHF
|-193
|EURGBP
|-20
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +73.30 USD
Worst Trade: -106 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +35.93 USD
Massima perdita consecutiva: -19.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "QorvaMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.35 × 17
