Doulat Meena

DDDMMM

Doulat Meena
0 recensioni
Affidabilità
33 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 72%
QorvaMarkets-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 130
Profit Trade:
823 (72.83%)
Loss Trade:
307 (27.17%)
Best Trade:
73.30 USD
Worst Trade:
-106.40 USD
Profitto lordo:
4 094.66 USD (3 699 240 pips)
Perdita lorda:
-2 052.74 USD (63 824 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (35.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
184.50 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
4.79%
Massimo carico di deposito:
3.24%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
11.17
Long Trade:
503 (44.51%)
Short Trade:
627 (55.49%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
1.81 USD
Profitto medio:
4.98 USD
Perdita media:
-6.69 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-19.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-182.85 USD (4)
Crescita mensile:
9.12%
Previsione annuale:
112.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.86 USD
Massimale:
182.85 USD (7.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.92% (53.95 USD)
Per equità:
2.34% (119.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 942
EURUSD 96
GBPUSD 35
AUDUSD 18
BTCUSD 16
CADCHF 3
NZDUSD 3
USDCHF 3
AUDCAD 3
USDCAD 2
AUDNZD 2
AUDCHF 2
EURGBP 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.1K
EURUSD 5
GBPUSD 1
AUDUSD 19
BTCUSD -6
CADCHF -12
NZDUSD 1
USDCHF -29
AUDCAD 5
USDCAD 3
AUDNZD -2
AUDCHF -19
EURGBP -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3M
EURUSD 140
GBPUSD 63
AUDUSD 532
BTCUSD -2.4K
CADCHF -777
NZDUSD 92
USDCHF -252
AUDCAD 267
USDCAD 170
AUDNZD -177
AUDCHF -193
EURGBP -20
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +73.30 USD
Worst Trade: -106 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +35.93 USD
Massima perdita consecutiva: -19.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "QorvaMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
7.35 × 17
Non ci sono recensioni
2025.09.09 10:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 03:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 08:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
