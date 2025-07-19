SegnaliSezioni
Valeriu Herta

SimpleEA

Valeriu Herta
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
230
Profit Trade:
118 (51.30%)
Loss Trade:
112 (48.70%)
Best Trade:
2 962.21 USD
Worst Trade:
-2 916.54 USD
Profitto lordo:
38 295.79 USD (340 264 pips)
Perdita lorda:
-38 342.29 USD (534 206 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (129.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 962.21 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
50.92%
Massimo carico di deposito:
100.50%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
121 (52.61%)
Short Trade:
109 (47.39%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.20 USD
Profitto medio:
324.54 USD
Perdita media:
-342.34 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-50.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 577.20 USD (2)
Crescita mensile:
9.62%
Previsione annuale:
116.68%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 634.34 USD
Massimale:
4 837.48 USD (77.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.64% (4 559.53 USD)
Per equità:
9.72% (1 061.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 106
USTEC.f 98
US30 13
DJ30.f 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 7.1K
USTEC.f -5.3K
US30 -1.3K
DJ30.f -498
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 31K
USTEC.f -216K
US30 1.2K
DJ30.f -9.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 962.21 USD
Worst Trade: -2 917 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +129.79 USD
Massima perdita consecutiva: -50.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.11 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 21:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.19 19:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
