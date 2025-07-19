SegnaliSezioni
Darji Putra

Traderbrothersid

Darji Putra
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 63%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
23 (51.11%)
Loss Trade:
22 (48.89%)
Best Trade:
56.14 USD
Worst Trade:
-18.24 USD
Profitto lordo:
632.66 USD (152 292 pips)
Perdita lorda:
-316.06 USD (74 546 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (233.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
233.17 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
6.73%
Massimo carico di deposito:
17.08%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.16
Long Trade:
25 (55.56%)
Short Trade:
20 (44.44%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
7.04 USD
Profitto medio:
27.51 USD
Perdita media:
-14.37 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-100.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.24 USD (6)
Crescita mensile:
48.69%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.68 USD
Massimale:
100.24 USD (16.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.39% (100.24 USD)
Per equità:
2.44% (13.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC 317
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC 78K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +56.14 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +233.17 USD
Massima perdita consecutiva: -100.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
22.21 × 153
ICMarketsSC-MT5-4
28.78 × 41
WELCOME TO TRADERBROTHERSID
Traderbrothersid Is A Trading Team (Not An Independent Trading Team) Divided Into Three Teams:
The Analyst Team, The Pricing Team, And The Trading Team.
*Manual And Technical Trading (Expert Advisors Only For Open Positions)
*Every Trade Always Sets A Take Profit And Stop Loss
*Trading (Team Discussion)
*Risk To Reward Ratio: 1:2
*Holding Period: 2-5 Hours
*Minimum Deposit: $300
*No Martingale
*No Aggressive Scalping

SYMBOL
NASDAQ (Trading Only On Nasdaq)

TELEGRAM
@traderbrothersid

