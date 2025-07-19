- Crescita
Trade:
45
Profit Trade:
23 (51.11%)
Loss Trade:
22 (48.89%)
Best Trade:
56.14 USD
Worst Trade:
-18.24 USD
Profitto lordo:
632.66 USD (152 292 pips)
Perdita lorda:
-316.06 USD (74 546 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (233.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
233.17 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
6.73%
Massimo carico di deposito:
17.08%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.16
Long Trade:
25 (55.56%)
Short Trade:
20 (44.44%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
7.04 USD
Profitto medio:
27.51 USD
Perdita media:
-14.37 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-100.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.24 USD (6)
Crescita mensile:
48.69%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.68 USD
Massimale:
100.24 USD (16.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.39% (100.24 USD)
Per equità:
2.44% (13.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC
|317
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC
|78K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +56.14 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +233.17 USD
Massima perdita consecutiva: -100.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|22.21 × 153
|
ICMarketsSC-MT5-4
|28.78 × 41
WELCOME TO TRADERBROTHERSID
Traderbrothersid Is A Trading Team (Not An Independent Trading Team) Divided Into Three Teams:
The Analyst Team, The Pricing Team, And The Trading Team.
*Manual And Technical Trading (Expert Advisors Only For Open Positions)
*Every Trade Always Sets A Take Profit And Stop Loss
*Trading (Team Discussion)
*Risk To Reward Ratio: 1:2
*Holding Period: 2-5 Hours
*Minimum Deposit: $300
*No Martingale
*No Aggressive Scalping
SYMBOL
NASDAQ (Trading Only On Nasdaq)
TELEGRAM
@traderbrothersid
