Todor Iliev

SniperTradesFX

Todor Iliev
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -11%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
131
Profit Trade:
88 (67.17%)
Loss Trade:
43 (32.82%)
Best Trade:
118.66 USD
Worst Trade:
-254.92 USD
Profitto lordo:
1 713.16 USD (18 844 pips)
Perdita lorda:
-2 047.37 USD (23 422 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (81.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
350.95 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
17.61%
Massimo carico di deposito:
12.30%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
77 (58.78%)
Short Trade:
54 (41.22%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-2.55 USD
Profitto medio:
19.47 USD
Perdita media:
-47.61 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-193.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-343.45 USD (6)
Crescita mensile:
-22.86%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
76%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
438.95 USD
Massimale:
1 005.58 USD (28.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.32% (1 004.38 USD)
Per equità:
9.12% (285.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 68
XAUUSD 15
USDCAD 10
EURJPY 5
CADJPY 4
USDCHF 3
EURAUD 3
GBPAUD 3
EURNZD 2
EURGBP 2
GBPUSD 2
AUDCAD 2
NZDCAD 2
EURCAD 2
GBPNZD 1
CADCHF 1
GBPCHF 1
CHFJPY 1
NZDUSD 1
GBPCAD 1
AUDNZD 1
NZDCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -169
XAUUSD 22
USDCAD 4
EURJPY 2
CADJPY -358
USDCHF -20
EURAUD 13
GBPAUD 3
EURNZD 108
EURGBP 105
GBPUSD 12
AUDCAD 3
NZDCAD 26
EURCAD -181
GBPNZD 25
CADCHF 90
GBPCHF 0
CHFJPY 54
NZDUSD 7
GBPCAD 77
AUDNZD -136
NZDCHF -21
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -6.3K
XAUUSD 736
USDCAD 798
EURJPY -548
CADJPY -633
USDCHF -78
EURAUD 126
GBPAUD 450
EURNZD 529
EURGBP 215
GBPUSD 63
AUDCAD 43
NZDCAD 157
EURCAD -685
GBPNZD 95
CADCHF 188
GBPCHF 0
CHFJPY 377
NZDUSD 13
GBPCAD 239
AUDNZD -228
NZDCHF -82
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +118.66 USD
Worst Trade: -255 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +81.06 USD
Massima perdita consecutiva: -193.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-Live29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.05 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 09:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.63% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 13:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 14:16
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 06:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 19:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.19 08:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
