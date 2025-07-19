SegnaliSezioni
Yoshiyasu Ando

SGe Fund

Yoshiyasu Ando
0 recensioni
Affidabilità
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 169%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
280
Profit Trade:
201 (71.78%)
Loss Trade:
79 (28.21%)
Best Trade:
433.38 USD
Worst Trade:
-58.80 USD
Profitto lordo:
3 903.53 USD (49 186 pips)
Perdita lorda:
-1 106.49 USD (37 877 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (31.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
433.38 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
81.89%
Massimo carico di deposito:
11.48%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
17.57
Long Trade:
138 (49.29%)
Short Trade:
142 (50.71%)
Fattore di profitto:
3.53
Profitto previsto:
9.99 USD
Profitto medio:
19.42 USD
Perdita media:
-14.01 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-63.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-129.10 USD (3)
Crescita mensile:
15.07%
Previsione annuale:
182.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
159.16 USD (5.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.13% (159.16 USD)
Per equità:
43.19% (1 870.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDr 280
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDr 2.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDr 11K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +433.38 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +31.11 USD
Massima perdita consecutiva: -63.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This is a contrarian logic that determines whether a price is overbought or oversold and aims for a reversal.


Non ci sono recensioni
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.06 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 14:51
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 04:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SGe Fund
30USD al mese
169%
0
0
USD
2.5K
USD
33
100%
280
71%
82%
3.52
9.99
USD
43%
1:500
