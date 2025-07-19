- Crescita
Trade:
280
Profit Trade:
201 (71.78%)
Loss Trade:
79 (28.21%)
Best Trade:
433.38 USD
Worst Trade:
-58.80 USD
Profitto lordo:
3 903.53 USD (49 186 pips)
Perdita lorda:
-1 106.49 USD (37 877 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (31.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
433.38 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
81.89%
Massimo carico di deposito:
11.48%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
17.57
Long Trade:
138 (49.29%)
Short Trade:
142 (50.71%)
Fattore di profitto:
3.53
Profitto previsto:
9.99 USD
Profitto medio:
19.42 USD
Perdita media:
-14.01 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-63.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-129.10 USD (3)
Crescita mensile:
15.07%
Previsione annuale:
182.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
159.16 USD (5.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.13% (159.16 USD)
Per equità:
43.19% (1 870.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSDr
|280
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSDr
|2.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSDr
|11K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +433.38 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +31.11 USD
Massima perdita consecutiva: -63.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This is a contrarian logic that determines whether a price is overbought or oversold and aims for a reversal.
