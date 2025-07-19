- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
43 (79.62%)
Loss Trade:
11 (20.37%)
Best Trade:
230.50 USD
Worst Trade:
-75.20 USD
Profitto lordo:
1 414.98 USD (2 236 312 pips)
Perdita lorda:
-427.15 USD (1 315 562 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (388.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
388.26 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
61.33%
Massimo carico di deposito:
11.68%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
4.05
Long Trade:
38 (70.37%)
Short Trade:
16 (29.63%)
Fattore di profitto:
3.31
Profitto previsto:
18.29 USD
Profitto medio:
32.91 USD
Perdita media:
-38.83 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-243.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-243.96 USD (4)
Crescita mensile:
12.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.50 USD
Massimale:
243.96 USD (6.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.84% (243.96 USD)
Per equità:
28.63% (1 104.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|32
|BTCUSD
|22
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|989
|BTCUSD
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1.2K
|BTCUSD
|920K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +230.50 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +388.26 USD
Massima perdita consecutiva: -243.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 15
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 3
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 3
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
FusionMarkets-Live
|0.41 × 120
|
ICMarketsSC-MT5
|0.64 × 121
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.92 × 2516
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.99 × 1899
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
