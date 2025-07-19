- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
71
Profit Trade:
59 (83.09%)
Loss Trade:
12 (16.90%)
Best Trade:
745.42 USD
Worst Trade:
-504.63 USD
Profitto lordo:
3 686.43 USD (8 072 pips)
Perdita lorda:
-1 762.61 USD (3 793 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (700.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 363.66 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
41.28%
Massimo carico di deposito:
7.03%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.72
Long Trade:
30 (42.25%)
Short Trade:
41 (57.75%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
27.10 USD
Profitto medio:
62.48 USD
Perdita media:
-146.88 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-422.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-703.26 USD (2)
Crescita mensile:
5.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.88 USD
Massimale:
706.76 USD (4.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.98% (710.26 USD)
Per equità:
14.52% (3 267.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|22
|GBPUSD
|18
|USDCAD
|12
|EURUSD
|11
|EURAUD
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|406
|GBPUSD
|1.1K
|USDCAD
|152
|EURUSD
|139
|EURAUD
|91
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|166
|GBPUSD
|2.2K
|USDCAD
|671
|EURUSD
|630
|EURAUD
|650
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +745.42 USD
Worst Trade: -505 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +700.26 USD
Massima perdita consecutiva: -422.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 23
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real10
|0.13 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.20 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.76 × 218
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.81 × 4476
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.83 × 5270
|
itexsys-Platform
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 2
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 148
|
Exness-MT5Real31
|1.17 × 6
|
Exness-MT5Real5
|1.19 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|1.21 × 107
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 33
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
