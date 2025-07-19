SegnaliSezioni
Mouhamad Jamal Eddine

MJVAR

Mouhamad Jamal Eddine
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
71
Profit Trade:
59 (83.09%)
Loss Trade:
12 (16.90%)
Best Trade:
745.42 USD
Worst Trade:
-504.63 USD
Profitto lordo:
3 686.43 USD (8 072 pips)
Perdita lorda:
-1 762.61 USD (3 793 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (700.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 363.66 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
41.28%
Massimo carico di deposito:
7.03%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.72
Long Trade:
30 (42.25%)
Short Trade:
41 (57.75%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
27.10 USD
Profitto medio:
62.48 USD
Perdita media:
-146.88 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-422.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-703.26 USD (2)
Crescita mensile:
5.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.88 USD
Massimale:
706.76 USD (4.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.98% (710.26 USD)
Per equità:
14.52% (3 267.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 22
GBPUSD 18
USDCAD 12
EURUSD 11
EURAUD 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 406
GBPUSD 1.1K
USDCAD 152
EURUSD 139
EURAUD 91
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 166
GBPUSD 2.2K
USDCAD 671
EURUSD 630
EURAUD 650
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +745.42 USD
Worst Trade: -505 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +700.26 USD
Massima perdita consecutiva: -422.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Opogroup-Server1
0.00 × 23
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real10
0.13 × 8
ICTrading-MT5-4
0.20 × 5
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.76 × 218
ICMarketsSC-MT5-4
0.81 × 4476
ICMarketsSC-MT5-2
0.83 × 5270
itexsys-Platform
1.00 × 3
Exness-MT5Real28
1.00 × 2
Alpari-MT5
1.04 × 54
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 148
Exness-MT5Real31
1.17 × 6
Exness-MT5Real5
1.19 × 36
VantageInternational-Live 4
1.21 × 107
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 33
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OxSecurities-Live
1.50 × 2
36 più
Non ci sono recensioni
2025.08.25 05:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 19:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 02:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.28 02:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 13:27
Share of trading days is too low
2025.07.23 13:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.19 04:15
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.19 04:15
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.19 04:15
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.19 04:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.19 04:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
