- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 344
Profit Trade:
1 789 (76.32%)
Loss Trade:
555 (23.68%)
Best Trade:
659.19 AUD
Worst Trade:
-605.45 AUD
Profitto lordo:
16 098.45 AUD (508 729 pips)
Perdita lorda:
-12 723.79 AUD (307 452 pips)
Vincite massime consecutive:
731 (3 132.19 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
3 132.19 AUD (731)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
56.58%
Massimo carico di deposito:
23.61%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.16
Long Trade:
1 582 (67.49%)
Short Trade:
762 (32.51%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
1.44 AUD
Profitto medio:
9.00 AUD
Perdita media:
-22.93 AUD
Massime perdite consecutive:
146 (-664.41 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-2 628.98 AUD (107)
Crescita mensile:
49.36%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
281.23 AUD
Massimale:
2 913.77 AUD (35.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.77% (2 911.91 AUD)
Per equità:
34.76% (1 881.95 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2053
|XAUUSD
|202
|EURUSD
|21
|USDCHF
|18
|USDCAD
|13
|AUDUSD
|9
|US500
|8
|USDJPY
|4
|EURJPY
|4
|XAGUSD
|3
|EURGBP
|3
|USDSGD
|2
|AUDCHF
|2
|AUDJPY
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|1.7K
|XAUUSD
|2.1K
|EURUSD
|-411
|USDCHF
|112
|USDCAD
|15
|AUDUSD
|87
|US500
|-719
|USDJPY
|-67
|EURJPY
|-18
|XAGUSD
|-43
|EURGBP
|-234
|USDSGD
|-2
|AUDCHF
|3
|AUDJPY
|13
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|214K
|XAUUSD
|4.9K
|EURUSD
|-2.4K
|USDCHF
|719
|USDCAD
|106
|AUDUSD
|280
|US500
|-15K
|USDJPY
|-129
|EURJPY
|-510
|XAGUSD
|-466
|EURGBP
|89
|USDSGD
|7
|AUDCHF
|55
|AUDJPY
|113
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +659.19 AUD
Worst Trade: -605 AUD
Vincite massime consecutive: 731
Massime perdite consecutive: 107
Massimo profitto consecutivo: +3 132.19 AUD
Massima perdita consecutiva: -664.41 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.33 × 3
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.62 × 3625
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.66 × 244
|
FusionMarkets-Live
|1.41 × 127
|
GMI3-Real
|1.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|1.74 × 220
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.77 × 273
|
JunoMarkets-Server
|1.87 × 15
|
BlackBullMarkets-Live
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real5
|2.88 × 634
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
Exness-MT5Real32
|3.91 × 90
|
Exness-MT5Real2
|4.05 × 1383
|
FundingTradersGroup-Server
|4.45 × 143
|
Tickmill-Live
|4.50 × 2
|
VantageFX-Live
|4.50 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|4.50 × 2
|
XMGlobalMU-MT5 6
|4.67 × 9
|
EightcapGlobal-Live
|4.67 × 6
|
DerivSVG-Server
|5.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|5.74 × 179
|
XMTrading-MT5 3
|6.00 × 75
|
LiteFinance-MT5-Live
|6.41 × 39
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
888USD al mese
99%
0
0
USD
USD
7.1K
AUD
AUD
11
66%
2 344
76%
57%
1.26
1.44
AUD
AUD
46%
1:500