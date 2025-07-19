SegnaliSezioni
Andrew Lee

Sterling Miner

Andrew Lee
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 888 USD al mese
crescita dal 2025 99%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 344
Profit Trade:
1 789 (76.32%)
Loss Trade:
555 (23.68%)
Best Trade:
659.19 AUD
Worst Trade:
-605.45 AUD
Profitto lordo:
16 098.45 AUD (508 729 pips)
Perdita lorda:
-12 723.79 AUD (307 452 pips)
Vincite massime consecutive:
731 (3 132.19 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
3 132.19 AUD (731)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
56.58%
Massimo carico di deposito:
23.61%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.16
Long Trade:
1 582 (67.49%)
Short Trade:
762 (32.51%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
1.44 AUD
Profitto medio:
9.00 AUD
Perdita media:
-22.93 AUD
Massime perdite consecutive:
146 (-664.41 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-2 628.98 AUD (107)
Crescita mensile:
49.36%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
281.23 AUD
Massimale:
2 913.77 AUD (35.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.77% (2 911.91 AUD)
Per equità:
34.76% (1 881.95 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 2053
XAUUSD 202
EURUSD 21
USDCHF 18
USDCAD 13
AUDUSD 9
US500 8
USDJPY 4
EURJPY 4
XAGUSD 3
EURGBP 3
USDSGD 2
AUDCHF 2
AUDJPY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 1.7K
XAUUSD 2.1K
EURUSD -411
USDCHF 112
USDCAD 15
AUDUSD 87
US500 -719
USDJPY -67
EURJPY -18
XAGUSD -43
EURGBP -234
USDSGD -2
AUDCHF 3
AUDJPY 13
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 214K
XAUUSD 4.9K
EURUSD -2.4K
USDCHF 719
USDCAD 106
AUDUSD 280
US500 -15K
USDJPY -129
EURJPY -510
XAGUSD -466
EURGBP 89
USDSGD 7
AUDCHF 55
AUDJPY 113
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +659.19 AUD
Worst Trade: -605 AUD
Vincite massime consecutive: 731
Massime perdite consecutive: 107
Massimo profitto consecutivo: +3 132.19 AUD
Massima perdita consecutiva: -664.41 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.33 × 3
ForexClub-MT5 Real Server
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.62 × 3625
ICMarketsSC-MT5-4
0.66 × 244
FusionMarkets-Live
1.41 × 127
GMI3-Real
1.50 × 2
OxSecurities-Live
1.74 × 220
Pepperstone-MT5-Live01
1.77 × 273
JunoMarkets-Server
1.87 × 15
BlackBullMarkets-Live
2.50 × 2
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
Exness-MT5Real32
3.91 × 90
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
Tickmill-Live
4.50 × 2
VantageFX-Live
4.50 × 2
VantageInternational-Live 10
4.50 × 2
XMGlobalMU-MT5 6
4.67 × 9
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
DerivSVG-Server
5.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
5.74 × 179
XMTrading-MT5 3
6.00 × 75
LiteFinance-MT5-Live
6.41 × 39
Non ci sono recensioni
2025.09.29 08:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.28 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 01:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 11:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 10:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 09:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 14:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 02:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 01:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 00:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 19:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 17:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 07:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sterling Miner
888USD al mese
99%
0
0
USD
7.1K
AUD
11
66%
2 344
76%
57%
1.26
1.44
AUD
46%
1:500
