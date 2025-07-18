SegnaliSezioni
CWDT HIGH RISK MIX
Chiwi's IT

CWDT HIGH RISK MIX

Chiwi's IT
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -65%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
333
Profit Trade:
136 (40.84%)
Loss Trade:
197 (59.16%)
Best Trade:
12.07 USD
Worst Trade:
-74.13 USD
Profitto lordo:
607.34 USD (5 326 197 pips)
Perdita lorda:
-807.66 USD (7 122 746 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (51.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.88 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
26.47%
Massimo carico di deposito:
19.95%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
158 (47.45%)
Short Trade:
175 (52.55%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-0.60 USD
Profitto medio:
4.47 USD
Perdita media:
-4.10 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-37.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-74.13 USD (1)
Crescita mensile:
-41.89%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
200.32 USD
Massimale:
200.54 USD (115.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.75% (200.47 USD)
Per equità:
9.39% (19.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 287
GBPUSD 46
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -180
GBPUSD -20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -1.8M
GBPUSD 180
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.07 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +51.88 USD
Massima perdita consecutiva: -37.75 USD

🔥 Segnale – CWDT HIGH RISK MIX (MT5) | Strategia ad alto rischio

🚀 Questo segnale esperto è progettato per trader aggressivi, concentrandosi esclusivamente su BTCUSD e GBPUSD con un profilo di trading ad alto rischio. Ogni operazione include uno Stop Loss e un Take Profit rigorosinessuna strategia a griglia o martingala viene utilizzata.

⚠️ Importante: Utilizzare questo segnale solo su un conto separato.
Per gestire efficacemente la vostra esposizione complessiva al rischio, utilizzate i nostri segnali a basso e medio rischio su altri conti.

📈 Configurazione consigliata

  • Capitale iniziale: $500

  • Piattaforma: MetaTrader 5 (MT5)

  • Livello di rischio: Alto

  • VPS: Server ad alta velocità come Forex VPS

  • Broker consigliati: Partner regolamentati – IC Trading, RoboForex

🔍 Informazioni aggiuntive

  • 📊 Frequenza di trading quotidiana

  • 📅 Progettato per una coerenza a lungo termine con un alto rischio

  • ❌ Nessuna martingala

  • ❌ Nessuna strategia a griglia

🔗 Esplora tutti i segnali CWDT: Pagina dei segnali su MQL5
💬 Unisciti alla nostra community Telegram: Clicca qui
💼 Supporto VIP e servizio di installazione: Abbonamento Cyber Wolfdog
📧 Contatto: cyberwolfdogtrading@gmail.com


Non ci sono recensioni
2025.08.25 17:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 01:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.18 22:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
