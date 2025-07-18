- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|287
|GBPUSD
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-180
|GBPUSD
|-20
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-1.8M
|GBPUSD
|180
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
🔥 Segnale – CWDT HIGH RISK MIX (MT5) | Strategia ad alto rischio
🚀 Questo segnale esperto è progettato per trader aggressivi, concentrandosi esclusivamente su BTCUSD e GBPUSD con un profilo di trading ad alto rischio. Ogni operazione include uno Stop Loss e un Take Profit rigorosi — nessuna strategia a griglia o martingala viene utilizzata.
⚠️ Importante: Utilizzare questo segnale solo su un conto separato.
Per gestire efficacemente la vostra esposizione complessiva al rischio, utilizzate i nostri segnali a basso e medio rischio su altri conti.
📈 Configurazione consigliata
-
✅ Capitale iniziale: $500
-
✅ Piattaforma: MetaTrader 5 (MT5)
-
✅ Livello di rischio: Alto
-
✅ VPS: Server ad alta velocità come Forex VPS
-
✅ Broker consigliati: Partner regolamentati – IC Trading, RoboForex
🔍 Informazioni aggiuntive
-
📊 Frequenza di trading quotidiana
-
📅 Progettato per una coerenza a lungo termine con un alto rischio
-
❌ Nessuna martingala
-
❌ Nessuna strategia a griglia
🔗 Esplora tutti i segnali CWDT: Pagina dei segnali su MQL5
💬 Unisciti alla nostra community Telegram: Clicca qui
💼 Supporto VIP e servizio di installazione: Abbonamento Cyber Wolfdog
📧 Contatto: cyberwolfdogtrading@gmail.com
USD
USD
USD