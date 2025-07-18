🔥 Segnale – CWDT HIGH RISK MIX (MT5) | Strategia ad alto rischio

🚀 Questo segnale esperto è progettato per trader aggressivi, concentrandosi esclusivamente su BTCUSD e GBPUSD con un profilo di trading ad alto rischio. Ogni operazione include uno Stop Loss e un Take Profit rigorosi — nessuna strategia a griglia o martingala viene utilizzata.

⚠️ Importante: Utilizzare questo segnale solo su un conto separato.

Per gestire efficacemente la vostra esposizione complessiva al rischio, utilizzate i nostri segnali a basso e medio rischio su altri conti.

📈 Configurazione consigliata

✅ Capitale iniziale : $500

✅ Piattaforma : MetaTrader 5 (MT5)

✅ Livello di rischio : Alto

✅ VPS : Server ad alta velocità come Forex VPS

✅ Broker consigliati: Partner regolamentati – IC Trading, RoboForex

🔍 Informazioni aggiuntive

📊 Frequenza di trading quotidiana

📅 Progettato per una coerenza a lungo termine con un alto rischio

❌ Nessuna martingala

❌ Nessuna strategia a griglia

