Ladislav Bastrnak

PROJEKT 8 ATOM 10 008

Ladislav Bastrnak
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 33%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 526
Profit Trade:
2 394 (67.89%)
Loss Trade:
1 132 (32.10%)
Best Trade:
204.63 USD
Worst Trade:
-96.75 USD
Profitto lordo:
10 177.59 USD (38 320 091 pips)
Perdita lorda:
-7 742.35 USD (43 349 368 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (19.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
247.32 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
84.50%
Massimo carico di deposito:
4.91%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
352
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.29
Long Trade:
1 649 (46.77%)
Short Trade:
1 877 (53.23%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
4.25 USD
Perdita media:
-6.84 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-151.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-300.88 USD (4)
Crescita mensile:
11.26%
Previsione annuale:
136.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
460.01 USD (9.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.68% (305.31 USD)
Per equità:
17.39% (876.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 3525
XAUUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 2.4K
XAUUSD 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -5M
XAUUSD 558
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +204.63 USD
Worst Trade: -97 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +19.79 USD
Massima perdita consecutiva: -151.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
2.93 × 67
Weltrade-Live
4.43 × 428
BlackwellGlobal2-Live3
7.45 × 117
Non ci sono recensioni
2025.08.26 02:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 04:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 03:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 10:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.27 23:12
Share of trading days is too low
2025.07.27 22:12
Share of trading days is too low
2025.07.24 05:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.24 05:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 03:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 17:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 16:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 14:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 12:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 11:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 09:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 09:12
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 4.76% of days out of the 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 09:12
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.38% of days out of the 42 days of the signal's entire lifetime.
