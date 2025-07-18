- Crescita
Trade:
3 526
Profit Trade:
2 394 (67.89%)
Loss Trade:
1 132 (32.10%)
Best Trade:
204.63 USD
Worst Trade:
-96.75 USD
Profitto lordo:
10 177.59 USD (38 320 091 pips)
Perdita lorda:
-7 742.35 USD (43 349 368 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (19.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
247.32 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
84.50%
Massimo carico di deposito:
4.91%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
352
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.29
Long Trade:
1 649 (46.77%)
Short Trade:
1 877 (53.23%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
4.25 USD
Perdita media:
-6.84 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-151.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-300.88 USD (4)
Crescita mensile:
11.26%
Previsione annuale:
136.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
460.01 USD (9.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.68% (305.31 USD)
Per equità:
17.39% (876.38 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|3525
|XAUUSD
|1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|2.4K
|XAUUSD
|6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-5M
|XAUUSD
|558
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
Best Trade: +204.63 USD
Worst Trade: -97 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +19.79 USD
Massima perdita consecutiva: -151.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
|2.93 × 67
Weltrade-Live
|4.43 × 428
BlackwellGlobal2-Live3
|7.45 × 117
