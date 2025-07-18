- Crescita
Trade:
260
Profit Trade:
151 (58.07%)
Loss Trade:
109 (41.92%)
Best Trade:
1.35 USD
Worst Trade:
-1.96 USD
Profitto lordo:
80.50 USD (12 306 pips)
Perdita lorda:
-67.43 USD (10 374 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (32.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.94 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
3.08%
Massimo carico di deposito:
64.45%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.46
Long Trade:
163 (62.69%)
Short Trade:
97 (37.31%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
0.53 USD
Perdita media:
-0.62 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-28.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.12 USD (23)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.12 USD
Massimale:
28.12 USD (9.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.37% (28.12 USD)
Per equità:
25.22% (70.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|260
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +1.35 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +32.94 USD
Massima perdita consecutiva: -28.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FxPro.com-Real04
|16.00 × 1
