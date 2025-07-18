SegnaliSezioni
Khalid Shaya Ayidh Alqahtani

Advanced Code

Khalid Shaya Ayidh Alqahtani
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
ICMarketsSC-Live14
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
260
Profit Trade:
151 (58.07%)
Loss Trade:
109 (41.92%)
Best Trade:
1.35 USD
Worst Trade:
-1.96 USD
Profitto lordo:
80.50 USD (12 306 pips)
Perdita lorda:
-67.43 USD (10 374 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (32.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.94 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
3.08%
Massimo carico di deposito:
64.45%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.46
Long Trade:
163 (62.69%)
Short Trade:
97 (37.31%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
0.53 USD
Perdita media:
-0.62 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-28.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.12 USD (23)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.12 USD
Massimale:
28.12 USD (9.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.37% (28.12 USD)
Per equità:
25.22% (70.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 260
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.35 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +32.94 USD
Massima perdita consecutiva: -28.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FxPro.com-Real04
16.00 × 1
