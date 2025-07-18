SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / DVG Always Buy 02
Keuk Pil Pae

DVG Always Buy 02

Keuk Pil Pae
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 14%
VantageInternational-Live 3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
364
Profit Trade:
297 (81.59%)
Loss Trade:
67 (18.41%)
Best Trade:
88.32 USD
Worst Trade:
-79.34 USD
Profitto lordo:
1 164.72 USD (845 795 pips)
Perdita lorda:
-1 166.73 USD (70 788 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (65.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
139.13 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
41.86%
Massimo carico di deposito:
11.80%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
236
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.00
Long Trade:
288 (79.12%)
Short Trade:
76 (20.88%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.01 USD
Profitto medio:
3.92 USD
Perdita media:
-17.41 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-696.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-696.08 USD (19)
Crescita mensile:
-6.77%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.01 USD
Massimale:
786.67 USD (44.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.22% (788.41 USD)
Per equità:
19.60% (897.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 360
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 89
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 29K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +88.32 USD
Worst Trade: -79 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +65.80 USD
Massima perdita consecutiva: -696.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

DVG Always Buy 02
Non ci sono recensioni
2025.09.26 09:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 10:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 17:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 07:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 12:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 09:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 06:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 01:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 08:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 08:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 01:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 15:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 14:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 16:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 13:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.18 12:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati