- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
364
Profit Trade:
297 (81.59%)
Loss Trade:
67 (18.41%)
Best Trade:
88.32 USD
Worst Trade:
-79.34 USD
Profitto lordo:
1 164.72 USD (845 795 pips)
Perdita lorda:
-1 166.73 USD (70 788 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (65.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
139.13 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
41.86%
Massimo carico di deposito:
11.80%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
236
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.00
Long Trade:
288 (79.12%)
Short Trade:
76 (20.88%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.01 USD
Profitto medio:
3.92 USD
Perdita media:
-17.41 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-696.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-696.08 USD (19)
Crescita mensile:
-6.77%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.01 USD
Massimale:
786.67 USD (44.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.22% (788.41 USD)
Per equità:
19.60% (897.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|360
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|89
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +88.32 USD
Worst Trade: -79 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +65.80 USD
Massima perdita consecutiva: -696.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
DVG Always Buy 02
Non ci sono recensioni