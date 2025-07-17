- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
45 (86.53%)
Loss Trade:
7 (13.46%)
Best Trade:
8.91 USD
Worst Trade:
-1.87 USD
Profitto lordo:
97.15 USD (4 045 pips)
Perdita lorda:
-11.35 USD (438 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (46.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.26 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.83
Attività di trading:
0.07%
Massimo carico di deposito:
24.55%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
44.46
Long Trade:
28 (53.85%)
Short Trade:
24 (46.15%)
Fattore di profitto:
8.56
Profitto previsto:
1.65 USD
Profitto medio:
2.16 USD
Perdita media:
-1.62 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.87 USD (1)
Crescita mensile:
10.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 USD
Massimale:
1.93 USD (0.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.31% (1.63 USD)
Per equità:
12.48% (69.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.r
|86
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.r
|3.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.91 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +46.26 USD
Massima perdita consecutiva: -1.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Queen Of Gold Pre-Launch
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
17%
0
0
USD
USD
587
USD
USD
10
100%
52
86%
0%
8.55
1.65
USD
USD
12%
1:500