- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 098
Profit Trade:
2 013 (64.97%)
Loss Trade:
1 085 (35.02%)
Best Trade:
9 126.33 USD
Worst Trade:
-2 590.39 USD
Profitto lordo:
238 737.52 USD (49 721 797 pips)
Perdita lorda:
-153 958.64 USD (69 969 483 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (357.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24 549.81 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
101.56%
Massimo carico di deposito:
21.75%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
155
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
4.14
Long Trade:
1 614 (52.10%)
Short Trade:
1 484 (47.90%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
27.37 USD
Profitto medio:
118.60 USD
Perdita media:
-141.90 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-18 627.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20 461.12 USD (15)
Crescita mensile:
11.91%
Previsione annuale:
144.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
124.22 USD
Massimale:
20 461.12 USD (13.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.23% (20 461.12 USD)
Per equità:
47.73% (53 556.82 USD)
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 7e BTC Since June 2025
Trade On BTCUSD Only
