Segnali / MetaTrader 4 / Ronin47 7e BTC Since June 2025
Mohd Azlan Md Nor

Ronin47 7e BTC Since June 2025

Mohd Azlan Md Nor
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 111%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 098
Profit Trade:
2 013 (64.97%)
Loss Trade:
1 085 (35.02%)
Best Trade:
9 126.33 USD
Worst Trade:
-2 590.39 USD
Profitto lordo:
238 737.52 USD (49 721 797 pips)
Perdita lorda:
-153 958.64 USD (69 969 483 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (357.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24 549.81 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
101.56%
Massimo carico di deposito:
21.75%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
155
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
4.14
Long Trade:
1 614 (52.10%)
Short Trade:
1 484 (47.90%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
27.37 USD
Profitto medio:
118.60 USD
Perdita media:
-141.90 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-18 627.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20 461.12 USD (15)
Crescita mensile:
11.91%
Previsione annuale:
144.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
124.22 USD
Massimale:
20 461.12 USD (13.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.23% (20 461.12 USD)
Per equità:
47.73% (53 556.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 3098
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 85K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -20M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9 126.33 USD
Worst Trade: -2 590 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +357.63 USD
Massima perdita consecutiva: -18 627.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-12
0.07 × 1176
100% Autotrade Using EA Ronin47 version 7e BTC Since June 2025

Trade On BTCUSD Only 



Non ci sono recensioni
2025.08.14 22:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 21:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 16:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 01:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.