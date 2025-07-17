SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / JAMM Crypto Tikmill
Vyktor Taran

JAMM Crypto Tikmill

Vyktor Taran
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 28%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
84
Profit Trade:
63 (75.00%)
Loss Trade:
21 (25.00%)
Best Trade:
8.00 USD
Worst Trade:
-3.75 USD
Profitto lordo:
112.03 USD (356 361 pips)
Perdita lorda:
-29.16 USD (134 653 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (9.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.74 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
45.45%
Massimo carico di deposito:
1.03%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
12.37
Long Trade:
84 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.84
Profitto previsto:
0.99 USD
Profitto medio:
1.78 USD
Perdita media:
-1.39 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-6.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.32 USD (2)
Crescita mensile:
6.44%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.70 USD (1.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.91% (6.70 USD)
Per equità:
7.31% (23.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD 83
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD 222K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.00 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +9.08 USD
Massima perdita consecutiva: -6.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.43 × 187
Non ci sono recensioni
2025.09.23 18:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 06:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.17 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 07:19
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.17 07:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 07:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
