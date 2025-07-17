- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
134
Profit Trade:
89 (66.41%)
Loss Trade:
45 (33.58%)
Best Trade:
93.21 USD
Worst Trade:
-24.71 USD
Profitto lordo:
306.96 USD (10 924 pips)
Perdita lorda:
-195.62 USD (13 896 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (20.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.21 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
86.53%
Massimo carico di deposito:
26.67%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.32
Long Trade:
65 (48.51%)
Short Trade:
69 (51.49%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
0.83 USD
Profitto medio:
3.45 USD
Perdita media:
-4.35 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-84.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-84.64 USD (6)
Crescita mensile:
3.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.03 USD
Massimale:
84.64 USD (11.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.46% (84.64 USD)
Per equità:
34.61% (253.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|36
|AUDCAD
|30
|NZDUSD
|30
|USDCAD
|23
|AUDNZD
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|27
|AUDCAD
|23
|NZDUSD
|29
|USDCAD
|24
|AUDNZD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|-6.3K
|AUDCAD
|-818
|NZDUSD
|1.3K
|USDCAD
|2K
|AUDNZD
|889
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +93.21 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +20.07 USD
Massima perdita consecutiva: -84.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|1.00 × 7
full ea
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
17%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
11
100%
134
66%
87%
1.56
0.83
USD
USD
35%
1:500