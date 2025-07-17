SegnaliSezioni
Muhammad Habibullah Syarifudin

FULL AUTOTRADE EA AI PAI SYQ HFM

Muhammad Habibullah Syarifudin
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 17%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
134
Profit Trade:
89 (66.41%)
Loss Trade:
45 (33.58%)
Best Trade:
93.21 USD
Worst Trade:
-24.71 USD
Profitto lordo:
306.96 USD (10 924 pips)
Perdita lorda:
-195.62 USD (13 896 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (20.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.21 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
86.53%
Massimo carico di deposito:
26.67%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.32
Long Trade:
65 (48.51%)
Short Trade:
69 (51.49%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
0.83 USD
Profitto medio:
3.45 USD
Perdita media:
-4.35 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-84.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-84.64 USD (6)
Crescita mensile:
3.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.03 USD
Massimale:
84.64 USD (11.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.46% (84.64 USD)
Per equità:
34.61% (253.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 36
AUDCAD 30
NZDUSD 30
USDCAD 23
AUDNZD 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 27
AUDCAD 23
NZDUSD 29
USDCAD 24
AUDNZD 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD -6.3K
AUDCAD -818
NZDUSD 1.3K
USDCAD 2K
AUDNZD 889
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +93.21 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +20.07 USD
Massima perdita consecutiva: -84.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 5
1.00 × 7
full ea
Non ci sono recensioni
2025.09.26 05:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 08:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.20 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.20 14:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 06:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 04:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 15:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 10:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.28 02:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 06:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.17 06:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 06:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
