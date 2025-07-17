SegnaliSezioni
Nguyen Thi Ha Vi

X Fasting Solution

Nguyen Thi Ha Vi
0 recensioni
Affidabilità
72 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2024 139%
HFMarketsSV-Live Server
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
730
Profit Trade:
621 (85.06%)
Loss Trade:
109 (14.93%)
Best Trade:
85.68 USD
Worst Trade:
-220.99 USD
Profitto lordo:
4 693.79 USD (65 732 pips)
Perdita lorda:
-3 920.23 USD (47 378 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (118.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
197.29 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
0.11%
Massimo carico di deposito:
0.05%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
0.79
Long Trade:
440 (60.27%)
Short Trade:
290 (39.73%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
1.06 USD
Profitto medio:
7.56 USD
Perdita media:
-35.97 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-214.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-321.68 USD (2)
Crescita mensile:
-37.50%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.43 USD
Massimale:
976.46 USD (43.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.64% (976.14 USD)
Per equità:
10.99% (187.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDb 730
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDb 774
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDb 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +85.68 USD
Worst Trade: -221 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +118.52 USD
Massima perdita consecutiva: -214.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

single shot

required ; low slippage

Non ci sono recensioni
2025.09.25 13:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.04 09:38
No swaps are charged
2025.09.04 09:38
No swaps are charged
2025.09.02 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 07:26
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 19:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 05:12
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 4.43% of days out of 429 days of the signal's entire lifetime.
