Trade:
730
Profit Trade:
621 (85.06%)
Loss Trade:
109 (14.93%)
Best Trade:
85.68 USD
Worst Trade:
-220.99 USD
Profitto lordo:
4 693.79 USD (65 732 pips)
Perdita lorda:
-3 920.23 USD (47 378 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (118.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
197.29 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
0.11%
Massimo carico di deposito:
0.05%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
0.79
Long Trade:
440 (60.27%)
Short Trade:
290 (39.73%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
1.06 USD
Profitto medio:
7.56 USD
Perdita media:
-35.97 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-214.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-321.68 USD (2)
Crescita mensile:
-37.50%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.43 USD
Massimale:
976.46 USD (43.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.64% (976.14 USD)
Per equità:
10.99% (187.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|730
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDb
|774
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDb
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
