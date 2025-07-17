- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
212
Profit Trade:
143 (67.45%)
Loss Trade:
69 (32.55%)
Best Trade:
232.73 USD
Worst Trade:
-159.99 USD
Profitto lordo:
1 850.08 USD (280 327 pips)
Perdita lorda:
-1 180.21 USD (230 329 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (77.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
602.09 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
56.16%
Massimo carico di deposito:
22.09%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.87
Long Trade:
127 (59.91%)
Short Trade:
85 (40.09%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
3.16 USD
Profitto medio:
12.94 USD
Perdita media:
-17.10 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-384.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-384.93 USD (7)
Crescita mensile:
29.23%
Previsione annuale:
356.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
57.88 USD
Massimale:
769.40 USD (41.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.44% (769.40 USD)
Per equità:
22.13% (325.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|164
|XAUUSD
|46
|AUDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|438
|XAUUSD
|220
|AUDCAD
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|14K
|XAUUSD
|36K
|AUDCAD
|551
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +232.73 USD
Worst Trade: -160 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +77.57 USD
Massima perdita consecutiva: -384.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
FTMO-Server2
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
67%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
15
100%
212
67%
56%
1.56
3.16
USD
USD
41%
1:200