Nguyen Thi Ha Vi

X Solution Havy

Nguyen Thi Ha Vi
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 67%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
212
Profit Trade:
143 (67.45%)
Loss Trade:
69 (32.55%)
Best Trade:
232.73 USD
Worst Trade:
-159.99 USD
Profitto lordo:
1 850.08 USD (280 327 pips)
Perdita lorda:
-1 180.21 USD (230 329 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (77.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
602.09 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
56.16%
Massimo carico di deposito:
22.09%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.87
Long Trade:
127 (59.91%)
Short Trade:
85 (40.09%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
3.16 USD
Profitto medio:
12.94 USD
Perdita media:
-17.10 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-384.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-384.93 USD (7)
Crescita mensile:
29.23%
Previsione annuale:
356.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
57.88 USD
Massimale:
769.40 USD (41.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.44% (769.40 USD)
Per equità:
22.13% (325.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 164
XAUUSD 46
AUDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 438
XAUUSD 220
AUDCAD 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 14K
XAUUSD 36K
AUDCAD 551
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +232.73 USD
Worst Trade: -160 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +77.57 USD
Massima perdita consecutiva: -384.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXOpen-Real1
0.00 × 3
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 2
FTMO-Server2
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 2
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
Exness-Real16
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
88 più
Non ci sono recensioni
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.15 13:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 03:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 14:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 01:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 12:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 21:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 15:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 07:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 07:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 05:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.