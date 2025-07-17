Grow Safe 1 è progettato per i trader che desiderano una crescita costante con un rischio controllato. Questo segnale è alimentato da una versione personalizzata dell'algoritmo di trading Dark Venus, ottimizzato per garantire sicurezza e sostenibilità a lungo termine.





A differenza dei sistemi Martingala aggressivi o a griglia ad alto rischio, Grow Safe 1 applica una strategia moderata:





Inizia con microlotti (0,01) per un'esposizione minima





Utilizza il controllo dinamico del rischio e la gestione della griglia per una scalabilità più sicura





Dà priorità alla conferma tecnica prima dell'ingresso nel mercato (logica basata su Bollinger)





Opera durante le ore di alta liquidità per ridurre lo slippage e il rischio di spread





📈 Punti salienti delle prestazioni (dati reali del conto)

✅ Percentuale di vincita media: ~71%





✅ Fattore di profitto su AUDUSD: 2,93





✅ Utile lordo: +$504,47





✅ Drawdown controllato: ~3,35% di commissione sul deposito





Obiettivo di crescita: sicuro e costante nel tempo, non un sistema per arricchirsi rapidamente.

La nostra filosofia: proteggere il capitale prima, crescere poi.





💵 Abbonamento:

$30 al mese

Conveniente per trader seri che apprezzano l'automazione e la sicurezza.





✅ Ideale per:

✔ Trader che preferiscono il trading automatico a basso rischio

✔ Chi desidera una crescita passiva senza stare seduto sui grafici tutto il giorno

✔ Investitori che cercano coerenza basata sui segnali