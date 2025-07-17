- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
701
Profit Trade:
485 (69.18%)
Loss Trade:
216 (30.81%)
Best Trade:
38.01 USD
Worst Trade:
-94.01 USD
Profitto lordo:
1 160.81 USD (45 253 pips)
Perdita lorda:
-1 369.76 USD (58 941 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (33.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
139.49 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
60.13%
Massimo carico di deposito:
99.77%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
349 (49.79%)
Short Trade:
352 (50.21%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.30 USD
Profitto medio:
2.39 USD
Perdita media:
-6.34 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-739.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-739.85 USD (16)
Crescita mensile:
-2.53%
Previsione annuale:
-30.69%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
494.47 USD
Massimale:
739.85 USD (166.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.26% (527.74 USD)
Per equità:
28.25% (359.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|501
|AUDUSD
|200
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-434
|AUDUSD
|225
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-18K
|AUDUSD
|4.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.01 USD
Worst Trade: -94 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +33.63 USD
Massima perdita consecutiva: -739.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Forex.com-Live 536" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 4
Grow Safe 1 è progettato per i trader che desiderano una crescita costante con un rischio controllato. Questo segnale è alimentato da una versione personalizzata dell'algoritmo di trading Dark Venus, ottimizzato per garantire sicurezza e sostenibilità a lungo termine.
A differenza dei sistemi Martingala aggressivi o a griglia ad alto rischio, Grow Safe 1 applica una strategia moderata:
Inizia con microlotti (0,01) per un'esposizione minima
Utilizza il controllo dinamico del rischio e la gestione della griglia per una scalabilità più sicura
Dà priorità alla conferma tecnica prima dell'ingresso nel mercato (logica basata su Bollinger)
Opera durante le ore di alta liquidità per ridurre lo slippage e il rischio di spread
📈 Punti salienti delle prestazioni (dati reali del conto)
✅ Percentuale di vincita media: ~71%
✅ Fattore di profitto su AUDUSD: 2,93
✅ Utile lordo: +$504,47
✅ Drawdown controllato: ~3,35% di commissione sul deposito
Obiettivo di crescita: sicuro e costante nel tempo, non un sistema per arricchirsi rapidamente.
La nostra filosofia: proteggere il capitale prima, crescere poi.
💵 Abbonamento:
$30 al mese
Conveniente per trader seri che apprezzano l'automazione e la sicurezza.
✅ Ideale per:
✔ Trader che preferiscono il trading automatico a basso rischio
✔ Chi desidera una crescita passiva senza stare seduto sui grafici tutto il giorno
✔ Investitori che cercano coerenza basata sui segnali
