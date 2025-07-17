SegnaliSezioni
Wai Hong Lee

HP28 RSI 150SD HKD 927

Wai Hong Lee
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
253
Profit Trade:
180 (71.14%)
Loss Trade:
73 (28.85%)
Best Trade:
3 275.76 HKD
Worst Trade:
-962.92 HKD
Profitto lordo:
29 895.73 HKD (35 778 pips)
Perdita lorda:
-15 000.46 HKD (25 493 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (948.14 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
4 424.34 HKD (2)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.15%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.69
Long Trade:
121 (47.83%)
Short Trade:
132 (52.17%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
58.87 HKD
Profitto medio:
166.09 HKD
Perdita media:
-205.49 HKD
Massime perdite consecutive:
12 (-1 776.54 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-3 175.29 HKD (7)
Crescita mensile:
3.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
3 175.29 HKD (1.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.48% (3 116.31 HKD)
Per equità:
7.55% (15 602.35 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDSGD+ 14
GBPCHF+ 12
CADJPY+ 12
EURCAD+ 12
GBPAUD+ 11
EURAUD+ 11
EURCHF+ 11
USDSGD+ 11
AUDCHF+ 11
USDCHF+ 10
CADCHF+ 10
USDJPY+ 9
EURJPY+ 9
AUDJPY+ 9
GBPUSD+ 9
NZDCAD+ 8
AUDNZD+ 8
NZDSGD+ 7
EURUSD+ 7
GBPJPY+ 6
EURGBP+ 6
GBPCAD+ 6
AUDUSD+ 6
NZDUSD+ 5
GBPNZD+ 5
NZDCHF+ 5
EURSGD+ 5
USDCAD+ 4
CHFJPY+ 4
EURNZD+ 4
NZDJPY+ 3
AUDCAD+ 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDSGD+ 229
GBPCHF+ 59
CADJPY+ 79
EURCAD+ 120
GBPAUD+ 108
EURAUD+ 19
EURCHF+ 115
USDSGD+ 63
AUDCHF+ 126
USDCHF+ 93
CADCHF+ 90
USDJPY+ 60
EURJPY+ 68
AUDJPY+ 52
GBPUSD+ 80
NZDCAD+ 6
AUDNZD+ 46
NZDSGD+ 55
EURUSD+ 43
GBPJPY+ 36
EURGBP+ 32
GBPCAD+ 25
AUDUSD+ 36
NZDUSD+ 51
GBPNZD+ 27
NZDCHF+ 68
EURSGD+ 38
USDCAD+ 28
CHFJPY+ 27
EURNZD+ 0
NZDJPY+ 18
AUDCAD+ 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDSGD+ -1.7K
GBPCHF+ 389
CADJPY+ 621
EURCAD+ -539
GBPAUD+ -3.3K
EURAUD+ 422
EURCHF+ 1.2K
USDSGD+ -621
AUDCHF+ 861
USDCHF+ 313
CADCHF+ 1K
USDJPY+ 1.2K
EURJPY+ -101
AUDJPY+ 883
GBPUSD+ 565
NZDCAD+ 39
AUDNZD+ 1.1K
NZDSGD+ 966
EURUSD+ 565
GBPJPY+ 683
EURGBP+ 289
GBPCAD+ 487
AUDUSD+ 455
NZDUSD+ 661
GBPNZD+ 755
NZDCHF+ 533
EURSGD+ 746
USDCAD+ 613
CHFJPY+ 611
EURNZD+ 39
NZDJPY+ 443
AUDCAD+ 447
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 275.76 HKD
Worst Trade: -963 HKD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +948.14 HKD
Massima perdita consecutiva: -1 776.54 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 05:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 08:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.18 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.18 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 23:59
Share of trading days is too low
2025.07.17 23:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.17 22:59
Share of trading days is too low
2025.07.17 22:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.17 03:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 03:12
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 03:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.17 03:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 03:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HP28 RSI 150SD HKD 927
30USD al mese
7%
0
0
USD
216K
HKD
11
100%
253
71%
100%
1.99
58.87
HKD
8%
1:500
