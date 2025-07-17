SegnaliSezioni
Juan Carlos Gonzales Barrios

BOTradingFX02

Juan Carlos Gonzales Barrios
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 74%
FBS-Real-7
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 954
Profit Trade:
2 712 (68.58%)
Loss Trade:
1 242 (31.41%)
Best Trade:
1 213.90 USD
Worst Trade:
-100.98 USD
Profitto lordo:
12 081.07 USD (176 450 pips)
Perdita lorda:
-6 317.37 USD (219 517 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (16.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 511.57 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
98.52%
Massimo carico di deposito:
124.49%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
764
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
6.17
Long Trade:
2 065 (52.23%)
Short Trade:
1 889 (47.77%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
1.46 USD
Profitto medio:
4.45 USD
Perdita media:
-5.09 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-934.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-934.00 USD (15)
Crescita mensile:
18.65%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
934.00 USD (10.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.08% (299.29 USD)
Per equità:
50.53% (16 754.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 1598
USDJPY 1245
EURUSD 507
CADJPY 275
GBPJPY 191
EURJPY 104
USDCHF 32
archived 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 2.4K
USDJPY 568
EURUSD 662
CADJPY 186
GBPJPY 194
EURJPY 100
USDCHF 273
archived 1.4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -13K
USDJPY -18K
EURUSD -13K
CADJPY -120
GBPJPY 4.1K
EURJPY 3.1K
USDCHF -4.7K
archived 0
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 213.90 USD
Worst Trade: -101 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +16.47 USD
Massima perdita consecutiva: -934.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live14
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
Exness-Real11
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.00 × 28
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
PurpleTradingSC-03Demo
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 5
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real14
0.00 × 6
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BDSwissSC-Real05
0.00 × 3
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
TitanFX-03
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 4
AdmiralsGroup-Live3
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 6
FTMO-Server3
0.00 × 9
Pepperstone-Edge07
0.00 × 4
230 più
Trading automatizado

Temporalidad: 5M y 15M

Pares Operados: EURUSD y GBPUSD

Non ci sono recensioni
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 05:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.25 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 16:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 03:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 03:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.