- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 954
Profit Trade:
2 712 (68.58%)
Loss Trade:
1 242 (31.41%)
Best Trade:
1 213.90 USD
Worst Trade:
-100.98 USD
Profitto lordo:
12 081.07 USD (176 450 pips)
Perdita lorda:
-6 317.37 USD (219 517 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (16.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 511.57 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
98.52%
Massimo carico di deposito:
124.49%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
764
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
6.17
Long Trade:
2 065 (52.23%)
Short Trade:
1 889 (47.77%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
1.46 USD
Profitto medio:
4.45 USD
Perdita media:
-5.09 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-934.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-934.00 USD (15)
Crescita mensile:
18.65%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
934.00 USD (10.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.08% (299.29 USD)
Per equità:
50.53% (16 754.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1598
|USDJPY
|1245
|EURUSD
|507
|CADJPY
|275
|GBPJPY
|191
|EURJPY
|104
|USDCHF
|32
|archived
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|2.4K
|USDJPY
|568
|EURUSD
|662
|CADJPY
|186
|GBPJPY
|194
|EURJPY
|100
|USDCHF
|273
|archived
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-13K
|USDJPY
|-18K
|EURUSD
|-13K
|CADJPY
|-120
|GBPJPY
|4.1K
|EURJPY
|3.1K
|USDCHF
|-4.7K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 213.90 USD
Worst Trade: -101 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +16.47 USD
Massima perdita consecutiva: -934.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 28
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 4
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 6
|
FTMO-Server3
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 4
230 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trading automatizado
Temporalidad: 5M y 15M
Pares Operados: EURUSD y GBPUSD
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
74%
0
0
USD
USD
34K
USD
USD
13
99%
3 954
68%
99%
1.91
1.46
USD
USD
51%
1:200