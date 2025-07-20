- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
120
Profit Trade:
76 (63.33%)
Loss Trade:
44 (36.67%)
Best Trade:
1 263.00 USD
Worst Trade:
-851.00 USD
Profitto lordo:
10 623.52 USD (46 242 pips)
Perdita lorda:
-6 506.27 USD (23 536 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (305.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 312.50 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
13.35%
Massimo carico di deposito:
70.06%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.88
Long Trade:
77 (64.17%)
Short Trade:
43 (35.83%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
34.31 USD
Profitto medio:
139.78 USD
Perdita media:
-147.87 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-783.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-889.20 USD (2)
Crescita mensile:
25.50%
Previsione annuale:
309.41%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
640.76 USD
Massimale:
1 430.99 USD (13.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.26% (1 430.99 USD)
Per equità:
29.12% (2 919.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|113
|EURUSD
|5
|US100
|1
|Ethereum
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.2K
|EURUSD
|6
|US100
|44
|Ethereum
|-153
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|EURUSD
|-77
|US100
|9.3K
|Ethereum
|-765
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 263.00 USD
Worst Trade: -851 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +305.91 USD
Massima perdita consecutiva: -783.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EurotradeSA-Server-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
41%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
14
0%
120
63%
13%
1.63
34.31
USD
USD
29%
1:200